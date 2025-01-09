Сроки открытия трассы Rail Baltica для «защиты от России» сдвинусь из-за инфляции

Сроки запущенного еще в 2010 году проекта перенесли из-за инфляции - ее темпы в странах Балтии превысили 20%. По информации издания, прогнозируемые расходы резко возросли с 5,8 миллиарда евро до 15,3 миллиарда. Большую часть трат не удалось покрыть ассигнованиями, и к октябрю дефицит бюджета на возведение железнодорожного полотна достиг 10 миллиардов евро.

Аналитики сомневаются в том, что даже при увеличении финансирования строителям удастся реализовать все запланированные участки железной дороги, добавило агентство.

Ранее газета The Telegraph предположила, что в случае прямого конфликта НАТО с Россией Rail Baltica поможет альянсу перебросить войска. Железная дорога будет связывать столицы стран Балтии с Варшавой. Гендиректор Rail Baltica Estonia Анвар Салометс не исключил, что само существование трассы станет сдерживающим фактором.