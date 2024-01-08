08 января 2024, 16:27

Средний возраст нефтяных танкеров в мире достиг рекордного уровня

Unsplash
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Мировой флот танкеров продолжает стареть, но владельцы логистических компаний не закупают новые суда. Об этом сообщила газета The Financial Times.

По информации издания, в отрасли возник выбор между танкерами, использующими традиционное и экологичное топливо. Так как стабильность поставок новых энергоресурсов находится под вопросом, в сфере перевозок не торопятся закупать новые корабли.

Средний возраст грузовых судов составил порядка 13,7 года, что стало максимумом за 15 лет. Вырос и средний возраст нефтяных танкеров. Он составил 12,9 года, достигнув пика уже за 20 лет.

В издании добавили, что еще одной из причин старения грузовых кораблей якобы является использование списанных судов, которые могут перевозить российскую нефть в обход санкций ЕС.

Ранее Россия сократила поставки нефтепродуктов в страны Европы в 10 раз. Главными покупателями нефти стали Индия и Китай, в то время как на долю европейских государств приходится только не более 4-5% экспорта ресурсов.

Корабли Нефть
08 января 2024, 16:10
Евросоюз обсудит запуск собственной военной миссии в Красном море
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ЕС начнет на этой неделе обсуждать старт собственной военной миссии в Красном море. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил пресс-секретарь Жозепа Борреля Петер Стано, сообщил RT.

По его словам, верховный представитель ЕС по иностранным делам в ближайшее время представит предложение о запуске военной миссии в Красном море.

«Страны ЕС в конце этой недели приступят к обсуждению этой миссии», - указал Стано.

Ранее в Красном море участились нападения йеменских хуситов на торговые суда. Боевики атакуют грузовые корабли, связанные с Израилем. В январе участники группировки также ударили крылатыми ракетами по военному кораблю США. Между ним и катером хуситов прошли «ожесточенные столкновения».

По информации Bloomberg , США изучают различные способы противодействия вооруженным группировкам в Красном море. Американское руководство прорабатывает вариант точечных ударов по инфраструктуре хуситов, а также совместную работу с ОАЭ и Саудовской Аравией по вытеснению боевиков из порта Ходейда.

Военные Евросоюз Ближний Восток
08 января 2024, 15:41
Число погибших в секторе Газа превысило 23 тысячи
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Число погибших после израильских ударов в секторе Газа превысило 23 тысячи. Об этом сообщили в Telegram-канале отделения палестинского Минздрава в секторе Газа.

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 23 084 человек, еще 58 926 получили ранения», - указали в министрестве.

Ранее военные Израиля по ошибке убили трех заложников в секторе Газа. Они приняли пленников за угрозу и открыли огонь в их сторону. Израильский генерал признал ответственность за гибель людей.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС пустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары, а после объявил о переходе страны в «состояние войны».

Главным итогом войны в секторе Газа стала самая массовая гибель палестинцев в современной истории. Эскалация израильско-палестинского конфликта оказалась очередным этапом 100-летнего противостояния.

Израиль Ракеты Газ Войны Конфликт Израиля и Палестины
08 января 2024, 15:17
Данные о подозреваемых в подрыве «Северных потоков» скрывали в Польше
РИА «Новости»
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Чиновники в Польше скрывали доказательства о передвижении подозреваемых во взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также неохотно шли на сотрудничество со следствием. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Чиновники в Польше скрывали доказательства о передвижении подозреваемых во взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», а также неохотно шли на сотрудничество со следствием. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

«По словам следователей, польские чиновники не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые доказательства», - написали авторы материала.

Следствие предположило, что атаку совершили с территории Украины через Польшу, но из-за неспособности последней сотрудничать сложно установить, произошел ли подрыв с ведома бывшего польского правительства или нет.

Агентства безопасности в Польше отказались делиться с европейскими следователями кадрами подозреваемых с камер видеонаблюдения. Чиновники из различных ведомств не отвечали на запросы, искажали сведения или давали противоречивую информацию. Следователи из Германии также столкнулись с трудностями при попытке сотрудничества со своими польскими коллегами.

Немецкие специалисты оказались не в состоянии раскрыть диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Они так и не представили результаты расследования , сообщил посол РФ Сергей Нечаев.

Взрывы Польша Северный поток
08 января 2024, 14:44
Россиянам рассказали о последствиях деградации торговли с Евросоюзом
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Деградация торговых отношений России и Европы не нанесет российской экономике ущерба. Об этом РИА «Новости» заявила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

Она назвала закрытие границы России и Финляндии частью непродуманной политики Евросоюза и добавила, что обороты торговли между странами сильно упали.

«Наша взаимная торговля с Европой просто деградировала, с Финляндией у нас взаимная торговля меньше одного миллиона долларов», - указала зампредседателя правительства.

Абрамченко добавила, что закрытие границ с Финляндией никак не повлияет на Россию и не отразится на экономике страны.

«Пострадает ли финская экономика - это надо у финнов спрашивать», - заключила она.

Финское руководство закрыло все пограничные пункты с Россией с 15 декабря, ограничения продлятся до 14 января. Финляндия пошла на такой шаг из-за проблем в миграционной сфере и неконтролируемого наплыва беженцев из стран Африки и Ближнего Востока.

МИД страны сообщил , что сотрудники пограничной службы поддерживают контакт с российскими коллегами, несмотря на закрытие пропускных пунктов.

Финляндия Торговля Европа Россия Евросоюз

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