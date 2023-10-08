Среди заложников у ХАМАС могли оказаться россияне

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«Количество заложников - оно высокое. Но точных данных пока что у нас нет. Многие упоминают число около сотни. Сейчас все разбираются. Тут говорят, что есть [среди них], может быть, и граждане России», - сообщил он.

Точных данных о том, действительно ли россияне находятся в плену, пока нет.

По данным посольства Израиля в США, боевики ХАМАС похитили 100 человек , среди которых как военные, так и мирные жители. Более 300 израильтян убили, пострадали еще свыше 1,8 тысячи.

На границе с сектором Газа палестинские боевики похитили 10 девушек с фестиваля электронной музыки. Сообщалось, что среди них две - с русскими фамилиями. Посольство России начало проверку сообщений о пропаже российских девушек в Израиле.

Около 100 российских туристов находились в Израиле во время атаки. Число самостоятельных путешественников - неизвестно.

Ранее певица Глюкоза рассказала, что она находится в Тель-Авиве. Артистка прилетела в израильский город с семьей, но уже собирается как можно скорее покинуть страну. На улицах срабатывали сирены, но сейчас обстановка стала спокойной.