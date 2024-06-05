Сразу три страны ЕС нарастили товарные поставки в Россию

Американцев вновь предупредили об угрозе теракта, подобного нападению в российском «Крокус Сити Холле». Директор ФБР Кристофер Рей заявил об этом на слушаниях в сенате, сообщил телеканал CBS.

«Все большую тревогу вызывает возможность скоординированного нападения, которое мало чем может отличаться от атаки, которую мы видели в российском концертном зале еще в марте», - сказал он.

Глава ФБР напомнил, что террористы и раньше призывали атаковать американцев, но теперь на фоне конфликта в секторе Газа угроза возросла до «совершенно нового уровня». Рэй сообщил о распространении антисемитизма и росте преступности на почве ненависти.

Он уже предупреждал правительство о террористической угрозе. Спустя месяц после трагедии в Красногорске Рэй заявлял, что исламисты могут устроить в США аналогичное нападение. По его словам, обстановка обострилась после операции ХАМАС в приграничье Израиля в октябре 2023 года и ответной кампании ЦАХАЛ.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Злоумышленники устроили стрельбу и подожгли здание. Погибли более 140 человек.