Сразу два теракта одновременно произошли в Израиле

Самый долгоживущий человек с синдромом преждевременного старения Сэмми Бассо скончался. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Итальянскую ассоциацию по борьбе с прогерией.

Он умер в возрасте 28 лет.

«Сегодня наш свет, наш проводник погас. Спасибо, Сэмми, что сделал нас частью своей прекрасной жизни», - сообщили представители ассоциации.

Сэмми родился в Италии в городе Скио. Ему поставили диагноз прогерия в возрасте двух лет. Он получил известность благодаря документальному фильму National Geographic «Путешествие Сэмми».

Прогерия представляет собой генетическое заболевание, которое провоцирует преждевременное старение организма. Средняя продолжительность жизни пациентов с этим недугом составляет всего 13 лет.

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