16 сентября 2024, 11:13

«Сражаться и умереть за Киев». Подозреваемый в покушении на Трампа хотел вступить в ВСУ

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Подозреваемый в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа американец Райан Раут заявлял о готовности вступить в ВСУ. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«В день начала специальной военной операции он написал ряд публикаций в социальной сети X с просьбой осветить в СМИ его усилия по призыву иностранцев отправиться на Украину воевать, утверждая, что сам он готов сражаться и умереть за Киев», - сообщили авторы материала.

В воскресенье, 15 сентября, на Трампа пытались совершить покушение. Стрельба началась рядом с гольф-клубом политика в штате Флорида. Сам бывший президент позже сообщил в информационной рассылке для своих сторонников , что находится в безопасном месте и не намерен сдаваться.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин рассказала в социальной сети, что 58-летний задержанный Райан Уэсли Раут снимался в видео в поддержку «Азова»*.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Выборы президента США Покушение на Дональда Трампа
16 сентября 2024, 07:00
Илон Маск удивился отсутствию покушений на демократов
Global Look Press
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Американский бизнесмен Илон Маск задался вопросом, почему никто не пытается совершить покушение на представителей Демократической партии США. Комментарий он оставил в своем аккаунте в социальной сети X.

Маск отреагировал на информацию о покушении на кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«И никто даже не пытается убить [президента США Джо] Байдена или Камалу (вице-президента США - прим. ред.)», - написал бизнесмен.

Как заметил Маск, несмотря на отсутствие покушений на Байдена, он в любом случае превратился в «ходячий труп».

О стрельбе в районе гольф-клуба Trump West Palm Beach стало известно в ночь на 16 сентября. Трамп заявил, что не пострадал и находится в безопасности. Он пошутил, что из-за стрельбы не смог закончить игру в гольф, чем очень огорчился.

По данным газеты New York Post , подозреваемым во втором покушении на Трампа оказался Райан Раут.

США Стрельба Дональд Трамп Илон Маск Джо Байден Покушение на Дональда Трампа
16 сентября 2024, 04:10
Байден выступил с заявлением после стрельбы рядом с Трампом
Unsplash
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Президент США Джо Байден отреагировал на предполагаемое покушение на республиканца Дональда Трампа во Флориде. Он подтвердил задержание одного человека, сообщил телеканал CNN.

«Подозреваемый находится под стражей, и я высоко оцениваю работу Секретной службы и их партнеров из правоохранительных органов за бдительность и усилия по обеспечению безопасности бывшего президента и его окружения. Я рад, что бывший президент не пострадал», - сказал он.

Байден сказал, что администрация ввела его в курс дела. По словам президента, федеральные правоохранительные органы расследуют дело о стрельбе как возможное покушение на республиканца.

Соперница Трампа за президентское кресло Камала Харрис в первые часы после стрельбы заявила, что получила информацию о стрельбе возле его собственности во Флориде. Она заявила, что насилию не место в Америке.

Выстрелы раздались недалеко от гольф-клуба Trump West Palm Beach. По одной из версий, они не связаны с Трампом. Республиканец объявил, что не пострадал и находится в безопасности.

Дональд Трамп Джо Байден Покушение на Дональда Трампа
15 сентября 2024, 22:35
Стали известны подробности о стрельбе у места, где был Трамп
РИА «Новости»
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Сообщения о покушении на экс-президента США Дональда Трампа оказались недостоверными. Стрельба велась не по политику. Два человека устроили перестрелку за пределами поля для гольфа Trump West Palm Beach, написала газета New York Post.

«Злоумышленники целились друг в друга», - отметили в сообщении.

Также подробности вероятного покушения на своего отца раскрыл Дональд Трамп-младший на своей странице в соцсети X. Он написал, что выстрелы произошли вне поле для гольфа в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Полицейские нашли в кустах АК-47. По словам Трампа-младшего, подозреваемого уже задержали.

Ранее о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа сообщила Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Она отметила, что «он жив и здоров».

Трамп уже пережил одно покушение 13 июня в городе Батлер. Во время митинга стрелок несколько раз выстрелил в экс-президента, одна из пуль задела его ухо.

США Стрельба Флорида Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
15 сентября 2024, 21:53
На Трампа снова совершили покушение
РИА «Новости»
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Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что на кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили еще одно покушение, но он «жив и здоров». Об этом политик написала в соцсети X.

«Президент Трамп жив и здоров после очередной попытки убийства! Слава Богу! Они пытаются его убить! Они сделают все, чтобы помешать ему победить», - заявила Грин.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа

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