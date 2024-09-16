«Сражаться и умереть за Киев». Подозреваемый в покушении на Трампа хотел вступить в ВСУ

«В день начала специальной военной операции он написал ряд публикаций в социальной сети X с просьбой осветить в СМИ его усилия по призыву иностранцев отправиться на Украину воевать, утверждая, что сам он готов сражаться и умереть за Киев», - сообщили авторы материала.

В воскресенье, 15 сентября, на Трампа пытались совершить покушение. Стрельба началась рядом с гольф-клубом политика в штате Флорида. Сам бывший президент позже сообщил в информационной рассылке для своих сторонников , что находится в безопасном месте и не намерен сдаваться.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин рассказала в социальной сети, что 58-летний задержанный Райан Уэсли Раут снимался в видео в поддержку «Азова»*.

*Запрещенная в России террористическая организация.