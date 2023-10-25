Сравнившей ЕС с Советским Союзом Венгрии намекнули на выход

Боррель подчеркнул, что считает подобные заявления ошибочными, так как ничего общего между двумя событиями нет, потому что по Брюсселю, где располагается штаб-квартира Еврокомиссии, и Будапешту не ездят танки.

«Никто не обязывает Венгрию быть членом Евросоюза. Это свободный выбор», - заявил глава дипломатического корпуса.

Он добавил, что все венгры прекрасно помнят, «что представляет собой оккупация», потому что в них еще жива память о подавлении восстания в Будапеште советскими войсками в 1956 году.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Евросоюз плохой пародией на Советский Союз. Он пояснил, что руководство объединения давит на Венгрию, прикрываясь процедурой верховенства права, точно так же, как действовали советские чиновники, когда выносили выговоры по линии партии. Политик пояснил, что чрезмерные свободы, которые продвигаются в Европе, венгры не приветствуют и не готовы забыть свою культуру и ценности ради возможности других менять пол, национальность и идентичность.