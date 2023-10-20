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«Заявления Урсулы фон дер Ляйен являются проявлением крайней формы национализма и ксенофобии, провокацией, нацеленной на разжигание межрелигиозной и межэтнической ненависти», - сказала она.

По мнению Захаровой, фон дер Ляйен вынуждена играть в «вашингтонскую игру внутри Евросоюза» из-за коррупционных схем с закупкой вакцин из США за «десятки миллиардов». Теперь глава ЕК «полностью на крючке».

Ранее Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Институте Хадсона заявила, что палестинская радикальная группировка ХАМАС и Россия похожи. Она повторила слова украинского президента Владимира Зеленского, который обозначил у РФ и движения «одну суть» и призвал «эту заразу остановить».

Также 20 октября Захарова заявила, что американский президент Джо Байден воспринимает помощь Украине как холодный расчет. Так она прокомментировала слова лидера США об инвестиции, которую вкладывает Вашингтон, помогая киевскому режиму. По словам дипломата, военные действия всегда были для Штатов «разумной инвестицией», потому что проходили не на территории США.