26 ноября 2024, 17:35

«Сработали оперативно». Жена пилота загоревшегося в Турции самолета — о действиях экипажа

Pxhere
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Экипаж и бортпроводники загоревшегося в Турции самолета Superjet 100 сработали оперативно. Об этом 360.ru рассказала жена одного из пилотов Наталья.

По ее словам, экипаж каждые полгода отправляют на тренажеры, где отрабатываются нештатные ситуации.

«Проводится у них и обучение по аварийно-спасательным работам. На тренажерах все это отрабатывается: и посадка на воду, и на суше, и так далее. Поэтому, в принципе, благодаря постоянной такой работе, постоянному обучению сказывается профессионализм в данной ситуации, что весь экипаж и бортпроводники сработали быстро, оперативно, и помогли пассажирам покинуть самолет», - отметила Наталья.

Она добавила, что узнала о случившемся из средств массовой информации, после чего связалась с мужем.

«Гордимся им. <…> Слава богу, что все живы, живы пассажиры, жив экипаж. Тут, естественно, первая реакция шоковая, но с благополучным исходом», - заключила Наталья.

Пресс-служба авиакомпании «Азимут» ранее сообщила, что Superjet 100 загорелся в Турции из-за грубой посадки в результате сдвига ветра. Командир решил эвакуировать находившихся на борту по надувным трапам.

Турция Пожары Самолеты Авиакомпании
26 ноября 2024, 15:42
«Место под солнцем». В Африке и Латинской Америке увидели большой инвестиционный потенциал
Телеканал «360»
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Россия в ближайшие пять лет планирует переориентироваться на рынки Африки и Латинской Америки. Об этом корреспонденту 360.ru Регине Ореховой рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты Владимир Падалко.

Он заявил, что России несколько лет назад пришлось практически прекратить экономические взаимоотношения с США, Новой Зеландией, Австралией и странами Европы. Вместо этого государство стало наращивать сотрудничество с Китаем.

«Именно там существует самый большой рынок сбыта на Земле», - подчеркнул Падалко.

Также важными партнерами для России стала Индия и Турция. По словам вице-президента ТТП, за последние два года российская сторона «осмотрелась» на зарубежном рынке и поняла, что комфортной средой для инвестиций и бизнеса в ближайшие пять лет станут Африка и Латинская Америка.

«Вот эти сейчас наши более 60% капитала, бизнеса в поисках рынка сбыта стали туда проникать <…> Мы увидели, что мы там точно сумеем отвоевать себе место под солнцем. И может быть, в данном случае нам как никогда будет нужна кооперация и с Казахстаном, и с Китаем», - добавил Падалко.

Ранее президент Владимир Путин отметил рост товарооборота России и КНР. С января по август этот показатель увеличился на 4,5%.

Африка Торговля Экономика Латинская Америка Форум Россия — Казахстан
26 ноября 2024, 14:44
Песков удивился отказу Германии использовать «Северный поток — 2»
РИА «Новости»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков удивился отказу Германии использовать «Северный поток — 2», хотя ей это было бы выгодно. Его процитировало РИА «Новости».

«Можно только недоумевать, почему, например, руководство той же Германии не руководствуется чисто экономическими интересами и интересами экономической целесообразности для своей промышленности, для своих производителей, в конце концов, для своих граждан», - заявил Песков.

При этом он отметил, что страна имеет право на такое решение.

Ранее бывший канцлер Ангела Меркель заявила, что не жалеет о поддержке строительства «Северного потока - 2». Она добавила, что хотела обеспечить Германию дешевым газом, чтобы можно было развивать экономику.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков удивился отказу Германии использовать «Северный поток - 2», хотя ей это было бы выгодно. Его процитировало РИА «Новости».

Германия Газопровод Северный поток — 2 Дмитрий Песков Россия Северный поток
26 ноября 2024, 12:35
В Грузии утвердили дату выборов президента
Freepik
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Грузинский парламент большинством голосов утвердил дату проведения выборов президента в стране — 14 декабря. Трансляцию вели в прямом эфире на сайте законодательного органа.

Провести выборы 14 декабря впервые предложил спикер парламента страны Шалва Папуашвили. Он отметил, что исходя из этой даты, инаугурация нового главы государства пройдет 29 декабря 2024 года.

Президента будет избирать коллегия выборщиков из 300 человек. В состав коллегии входят 150 депутатов парламента, представители Верховных советов Аджарии и парламентарии из местных органов власти.

В конце октября прошли выборы в парламент Грузии. Большинство мест досталось правящей партии «Грузинская мечта», она получила 54,2% голосов.

Грузинский парламент большинством голосов утвердил дату проведения выборов президента в стране - 14 декабря. Трансляцию вели в прямом эфире на сайте законодательного органа.

Грузия Депутаты Выборы
26 ноября 2024, 11:37
Американцы начали массово стерилизовать себя после победы Трампа
Freepik
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Мужчины в США массово стерилизуют себя после победы Дональда Трампа на выборах президента. Об этом сообщил американский журнал Newsweek.

Журналисты сослались на медицинскую статистику. Согласно ей, после победы республиканца операции по вазектомии увеличились на 1200%.

Причиной такого ажиотажа стал страх, что Трамп запретит аборты в стране. Если это случится, то в случае нежелательной беременности их партнершам придется отказываться от плода нелегально - в подпольных клиниках за большие деньги и с огромным риском.

Пока американки беспокоятся о беременности, во Франции ситуация совершенно противоположная. Президент Эммануэль Макрон 8 марта подписал закон, который закрепил в конституции право женщин на аборты.

Статистика США Беременность Законы Дональд Трамп Мужчины Выборы президента США

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