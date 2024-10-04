«Спустя 56 лет». Маврикий объявил о завершении деколонизации страны

Читайте нас в:

«Сегодня, спустя 56 лет после обретения независимости, наша деколонизация завершена», - написал премьер на своей странице в социальной сети, сопроводив публикацию хештэгами «Чагос» и «Маврикий».

Накануне Великобритания сообщила, что достигла договоренности с Маврикием о передаче республике суверенитета над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсиа с расположенной на нем британо-американской военной базой.

Чрезвычайным и полномочным послом России на Маврикии назначили редактора и телеведущую Ираду Зейналову. Журналистка отказалась от телевидения ради дипломатии.