04 октября 2024, 03:56

«Спустя 56 лет». Маврикий объявил о завершении деколонизации страны

Global Look Press
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Возвращение в состав Маврикия архипелага Чагос завершило «деколонизацию» страны. Об этом заявил премьер-министр республики Правинд Джагнат, его слова передало РИА «Новости».

«Сегодня, спустя 56 лет после обретения независимости, наша деколонизация завершена», - написал премьер на своей странице в социальной сети, сопроводив публикацию хештэгами «Чагос» и «Маврикий».

Накануне Великобритания сообщила, что достигла договоренности с Маврикием о передаче республике суверенитета над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсиа с расположенной на нем британо-американской военной базой.

Чрезвычайным и полномочным послом России на Маврикии назначили редактора и телеведущую Ираду Зейналову. Журналистка отказалась от телевидения ради дипломатии.

Великобритания Африка Военные
04 октября 2024, 02:45
Слушание по теракту на «Северных потоках» состоится в ООН
РИА «Новости»
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В Совбезе ООН по запросу российской стороны состоится заседание по терактам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Слушания состоятся в 17:00 по московскому времени, сообщило постпредство России при организации.

«Четвертого октября - в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) состоится запрошенное Россией заседание Совета Безопасности ООН по теракту на „Северных потоках“», - сообщили дипломаты.

В Германии неоднократно высказывались за восстановление поврежденных российских газопроводов. В конце сентября об этом заявил сопредседатель немецкой фракции АдГ Тино Крупалла. Он назвал обе ветки важными артериями для немецкой промышленности. Его поддержал однопартиец Штеффен Котре. По его мнению, восстановление «Северных потоков» определенно стоит возможных усилий.

В Совбезе ООН по запросу российской стороны состоится заседание по терактам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Слушания состоятся в 17:00 по московскому времени, сообщило постпредство России при организации.

Газопровод Северный поток — 2 Международные отношения Россия ООН Северный поток
04 октября 2024, 00:05
Евросоюз призвали готовиться к войне с Россией
РИА «Новости»
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Евросоюзу стоит начать наращивать военный потенциал для возможной войны с Россией. Об этом заявил кандидат на пост еврокомиссара по обороне Андрюс Кубилюс, сообщило агентство Bloomberg.

Андрюс Кубилюс, дважды занимавший пост премьер-министра Литвы, заявил, что Евросоюзу необходимо подготовиться к военному противостоянию с Россией, которое, по его мнению, произойдет через шесть-восемь лет.

ЕС также нужно увеличить производство оружия и боеприпасов. Кубилюсу предстоит пройти слушание по утверждению на новый пост первого еврокомиссара по обороне и космосу.

Это назначение вызвало недоумение российского политолога. Он отметил, что на должность назначили политика «далеко не космической державы».

Литва Войны Россия Евросоюз
03 октября 2024, 21:50
В Босфорском проливе у берегов Стамбула столкнулись два сухогруза
Freepik
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Два сухогруза столкнулись в Босфорском проливе у берегов стамбульского района Ускюдар. Об этом сообщила газета Milliyet.

«80-метровый сухогруз Ayed 1 под флагом Того, следовавший из Батуми в Саудовскую Аравию, столкнулся в Босфоре со 180-метровым сухогрузом BUNUN ACE под флагом Панамы, следующим из Испании в Батуми», - привело издание сообщение от министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

По информации ведомства, в ходе происшествия судам «причинен материальный ущерб». К ним отравили большое количество буксиров, которые оттянут сухогрузы к причалу Ахыркапы в Мраморном море.

Ранее перевозившие зерно российский и украинский сухогрузы столкнулись в акватории Мраморного моря у берегов Турции. Первое судно отправлялось в Испанию из порта Измаил под флагом Коморских островов, а второе шло в Израиль из порта Кавказ под флагом Панамы. В ходе происшествия никто не пострадал.

Еще одно столкновение кораблей произошло на реке Полуй в Салехарде. Скоростное судно на подводных крыльях «Метеор» совершало экспериментальный рейс, однако в системе корабля оказалась неисправность, поэтому он нарвался на «Норд-3».

Корабли Стамбул Реки
03 октября 2024, 21:48
Почти 80 человек утонули в конголезском озере
Unsplash
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Лодка с 278 пассажирами на борту перевернулась на озере Киву в ДР Конго, сообщило агентство Reuters. По данным губернатора провинции Южное Киву, 78 человек погибли.

Сотрудникам экстренных служб удалось спасти большинство пассажиров, однако почти 80 человек откачать не удалось. Очевидец операции сообщил агентству, что на берегу Киву собрались родственники погибших. Сейчас власти уточняют число пропавших без вести.

«Чтобы получить точные цифры, потребуется не менее трех дней, потому что еще не все тела были найдены», -объяснил губернатор Жан-Жак Пуризи.

По данным губернатора соседней провинции, Северное Киву, пока подтверждена гибель 28 человек. Лодка перевернулась примерно в 700 метрах от порта. Причины ЧП расследуют местные полицейские.

В июне крушение потерпела лодка с мигрантами в Италии. В результате ЧП погибли более 30 человек.

Африка Корабли

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