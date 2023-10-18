«Справедливость должна свершиться». Байден призвал Израиль не поддаваться гневу

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Глава государства выступил с краткой речью в Тель-Авиве по итогам экстренного визита солидарности в Израиль. Некоторые считают случившееся 7 октября 2023 года израильским 11 сентября 2001-го, отметил Байден.

«Справедливость должна свершиться, но я предупреждаю [вас], что, пока вы чувствуете этот гнев, не поддавайтесь ему», - подчеркнул президент США.

После терактов 11 сентября власти Соединенных Штатов точно так же искали справедливости, но при этом совершали ошибки, добавил Байден. По его словам, выбор ответных действий для руководства страны в таких событиях никогда не бывает совершенно понятным или легким. В заключение президент США напомнил, что большинство палестинцев не являются членами ХАМАС.

Американский лидер провел в Израиле один день. Во время визита он встретился с представителями руководства страны и заявил о полной солидарности США с Израилем в условиях эскалации конфликта с Палестиной.