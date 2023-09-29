Читайте нас в:

Он отметил, что Трюдо специально избегает ежегодной встречи Question Period, где должен представлять правительство и отвечать на вопросы оппозиции «Его не было в понедельник и во вторник, а вместо себя он поставил своего лидера палаты - беременную женщину (занимающую должность лидера правительства Канады в палате общин Карину Гулд - прим. ред.). Это так в духе Трюдо - спрятаться за кого-то другого», - сказал Крэйден.

По словам журналиста, Трюдо сделал все для, чтобы Гулд приняла на себя все оскорбления со стороны оппозиции.

Ярослава Хунку представили президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в канадский парламент как «борца с советской властью». Однако позже стало известно, что Хунку состоял в добровольческой дивизии СС «Галичина», которая расправлялась с евреями, поляками и белорусами. После этого премьер Канады направил извинения украинскому лидеру.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.