«Вариант завершения конфликта хорошо известен в Брюсселе и Вашингтоне. Россия изложила его в предложениях от декабря 2021 года в адрес НАТО о неделимой и равной безопасности в Европе. Но после этого началось движение Запада на Востока, а также разрушение США и их союзниками всей системы европейского сотрудничества», - сказал он.

По словам Мурадова, попытки западных СМИ продвигать корейский вариант завершения конфликта является попыткой продать подороже полудохлую корову.

«Хорошо понимаем, что подобные разглагольствования свидетельствуют о желании противника начать Украину новыми вооружениями, набраться сил и продолжить агрессии против России. Так что мы не купим пораженную нацистской чумой и уже издыхающую киевскую корову», - заключил постпред.

Ранее депутат Леонид Слуцкий заявил, что Украине следует вернуться к переговорам, но уже с учетом нынешних территориальных реалий. Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что страна не отказывается от переговоров с Украиной.