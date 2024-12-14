Спортсменку из Литвы дисквалифицировали за антироссийскую футболку
Атлетку из Литвы Корнелию Дудайте дисквалифицировали с чемпионата мира по функциональному фитнесу за антироссийскую футболку. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».
Спортсменка вышла на соревнование в одежде с надписью «Сделаем Россию еще раз маленькой». Атлет Карим Янчинов обратил на это внимание и пожаловался организаторам мирового первенства с просьбой принять меры.
От Дудайте потребовали сменить футболку, но она отказалась. После этого спортсменку дисквалифицировали. Сборная Литвы не стала участвовать в дальнейшем выступлении.
Ранее российский боец ММА Идрис Абдурашитов в своем первом бою грубо нарушил правила. За это он получил пожизненную дисквалификацию.