14 декабря 2024, 13:32

Спортсменку из Литвы дисквалифицировали за антироссийскую футболку

Читайте нас в: Google Новости

Атлетку из Литвы Корнелию Дудайте дисквалифицировали с чемпионата мира по функциональному фитнесу за антироссийскую футболку. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Спортсменка вышла на соревнование в одежде с надписью «Сделаем Россию еще раз маленькой». Атлет Карим Янчинов обратил на это внимание и пожаловался организаторам мирового первенства с просьбой принять меры.

От Дудайте потребовали сменить футболку, но она отказалась. После этого спортсменку дисквалифицировали. Сборная Литвы не стала участвовать в дальнейшем выступлении.

Ранее российский боец ММА Идрис Абдурашитов в своем первом бою грубо нарушил правила. За это он получил пожизненную дисквалификацию.

Спортсмены Одежда Литва
14 декабря 2024, 13:44
Президент Турции Эрдоган заявил о желании присоединить ряд городов Сирии
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Президент Турции Реджеп Эрдоган пожелал вернуть под контроль республики провинции Сирии, ранее принадлежавшие Османской империи. Об этом он заявил в ходе выступления перед однопартийцами в Сакарье.

«Города, которые сейчас мы называем Идлиб, Алеппо, Ракка и Дамаск, станут нашими провинциями, как Хатай, Антеп и Урфа!» - заявил турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что намерен пересмотреть итоги Первой Мировой войны, по итогам которых пять османских провинций были отделены из состава Османской империи (ныне - Турции).

Ранее президент Турции заявил, что страна последовательно и целенаправленно выступала за выстраивание прогрессивного диалога между враждующими сторонами и мирное урегулирование любых конфликтов. По его словам, бывший президент Сирии Башар Асад лишился власти в результате отказа сотрудничать с Турцией.

Турция Сирия Реджеп Эрдоган
14 декабря 2024, 13:16
Голосование на президентских выборах в Грузии завершилось
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Голосование на выборах президента Грузии официально закончилось. Об этом объявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили, сообщил «Sputnik Грузия».

Голоса отдали более половины из 300 выборщиков, благодаря достигнутому кворуму выборы признали состоявшимися. ЦИК подсчитает голоса и огласит результаты в ближайшее время.

Единственным кандидатом в президенты Грузии был Михаил Кавелашвили. Он выдвигался от партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».

Главу государства впервые выбирают не путем прямого голосования, а на заседании коллегии. Среди выборщиков присутствовали 150 депутатов парламента Грузии, 21 депутат Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов районных сакребуло - муниципальных органов власти разных регионов Грузии.

Грузия Выборы Выборы президента Грузии 2024
14 декабря 2024, 12:43
Сообщения о продаже российского газа Западу прокомментировали в Азербайджане
Читайте нас в: Google Новости
Сообщения о якобы продаже Азербайджаном российского газа западным странам являются откровенной дезинформацией. Об этом заявил помощник президента республики Хикмет Гаджиев, его слова привело агентство «Прайм».

«Заявления в СМИ о якобы продаже со стороны Азербайджана российского природного газа Западу - яркий пример откровенной и лживой дезинформации. Азербайджан российский газ Западу не продает», - сказал Гаджиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что Европейская комиссия после начала украинского конфликта предлагала увеличить объемы поставок газа из республики в Европу. По этому вопросу глава государства в июле 2022 года встречался с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

В октябре стало известно, что Россия решила импортировать электричество из Грузии и Азербайджана. Его начнут поставлять в период аварийных режимов.

Газ Международные отношения Россия Запад Азербайджан
14 декабря 2024, 11:33
Южнокорейский парламент поддержал импичмент президенту
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Парламент Южной Кореи выступил за импичмент президенту Юн Сок Елю. За отстранение лидера проголосовали 204 депутата, сообщило РИА «Новости».

Против отрешения президента выступили 85 парламентариев. Голосование проходит в зале в Национального собрания.

В декабре представители оппозиционных партий разработали и внесли в парламент резолюцию об отстранении Юн Сок Еля. Президента обвинили в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий.

Ранее южнокорейский лидер ввел в стране военное положение. Позже он выступил с обращением и извинился за свои действия. Юн Сок Ель также пообещал не использовать этот инструмент на голосовании в парламенте по импичменту и выразил готовность понести ответственность за введение военного положения.

Южная Корея Военное положение в Южной Корее

Новости по теме