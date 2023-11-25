Спонсируют все виды бандитизма. Захарова — о том, куда уходят деньги налогоплательщиков ЕС
Интерпол отчитался о раскрытии сети киберпреступников. Речь идет об украинских телефонных мошенниках, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее оценке, произошедшее доказывает тот факт, что помощь от стран ЕС в действительности идет на финансирование всех видов бандитизма на Украине.
«Они (телефонные мошенники с Украины.- прим. ред.) представлялись сотрудниками службы безопасности банков», - уточнила Захарова.
У преступников изъяли симки, мобильные телефоны и серверы. Пострадавшими от их действий оказались главным образом чехи. Сумма ущерба огромная - исчисляется десятками миллионов долларов.
Захарова отметила, что по релизу Интерпола рейд по поимке бандитов провели в Днепропетровске. В нем принимали участие и антинаркотические подразделения. А это свидетельствует о наркосоставляющей киберкриминала, констатировала представитель МИД.
«Вот именно на это - спонсирование всех видов бандитизма на Украине - и идут деньги налогоплательщиков Евросоюза, когда их режимы переводят миллиарды Зеленскому», - заключила дипломат.