Списки россиян начали составлять на случай эвакуации из сектора Газа

Читайте нас в:

«В Рамалле начали поступать обращения российских граждан с вопросами об организации эвакуации из сектора Газа. Сообщения фиксируем, учитываем, составляем списки», - сообщила она.

Как добавила Зарипова, конкретных решений об эвакуации еще нет. Пока вывезти людей не могут из-за того, что продолжаются боевые действия.

Ранее армия Израиля анонсировала эвакуацию жителей у границы с Газой. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что она пройдет в течение суток. Позже Израиль распорядился эвакуировать население у границ с Ливаном из-за обстрелов «Хезболлы».

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября после обстрелов Израиля из сектора Газа. Группировки ХАМАС выпустила по городам тысячи ракет. В результате эскалации погибли сотни людей.

Урегулировать палестино-израильский вопрос можно решить лишь при достижении независимости Палестины , посчитал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Лидер добавил, что его страна сделает все возможное, чтобы остановить конфликт.