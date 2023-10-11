Спишут под шумок. Проблемы Ближнего Востока задвинут Украину

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От других стран НАТО в плане оружия тоже ничего нового. Дадут, конечно то, что обещали раньше, но это уже ничего не сможет изменить. Даже те самые истребители F-16, которые стали очередным предметом карго-культа политического украинства. Будет ровно то же самое, что и с другими видами вундерваффе, ранее поставленного Украине.

Далее - его прямая речь.

Напомнил о себе Похоже, что Зеленский сам в отчаянии поехал за «позитивными месседжами» в Брюссель в штаб-квартиру НАТО.

Понять такой поступок несложно: весь мир отвлекся на Ближний Восток, и Украину вниманием никто особенно не жалует. Даже теми самыми «позитивными» месседжами, которые Зеленский в последнее время обильно получал вместо денег и оружия.

И вот хуторолиссимус нарисовался в Брюсселе: «Эй вы чего? Свой я, буржуинский! Не забывайте меня!». Пана гетьмана, конечно же, приняли. Сам господин Столтенберг, глава НАТО, наговорил много приятного уху Зеленского.

Например, очередная гениальная мысль главного натовца звучит так: « Чем сильнее Украина на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров, и тем быстрее этот конфликт закончится».

Свежо, не правда ли? Но Йенс Столтенберг не уточняет, за счет чего конкретно Украина должна стать сильнее.

Сил на Украину не осталось Зеленский очень сильно волнуется , нервничает и от того, скорее всего, употребляет еще больше белого порошка. По крайней мере, внешне в Брюсселе он выглядел именно так.

Но к такому его виду уже все привыкли. Как и к бреду, который продолжает нести раз от раза. В это раз он заявил, что конфликт с Россией входит в последнюю, решающую фазу.

Похоже, что период активной обороны для российских войск закончился. Большого наступления пока тоже нет. Но российские военные начали очень активно покусывать потрепанные в контрнаступе части [ВСУ], а кое-где и продвигаться вперед. Успешно идут дела под Купянском , начинается что-то большое под Авдеевкой. И Украине не хватает резервов, чтобы крепко прикрыть все направления.

В НАТО об этом тоже знают и, скорее всего, сейчас думают о том, как спасти хотя бы часть Украины и не потерять при этом лицо. Хотя это уже является сверхзадачей. Ну, разве что совсем уйти с Украины и броситься спасать Израиль, устроив потом из этого огромную победу.

А что там с Украиной… А какой Украиной?