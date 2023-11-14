Спикерами сейма и сената Польши выбрали представителей оппозиции

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Выборы маршалов (спикеров) сейма и сената завершились в Польше. Председателем нижней палаты парламента стал Шимон Холовня, верхней - Малгожата Кидава-Блоньская, сообщила радиостанция RMF24.

За нового спикера сейма проголосовали 265 из 460 депутатов. Холовня выдвигался от партии «Польша 2050», входящей в оппозиционное движение «Третий путь». Новый председатель сената также является представителем оппозиционной партии - Кидава-Блоньская была кандидатом от «Гражданской коалиции».

По информации газеты Gazeta Wyborcza , за нее проголосовали 66 сенаторов из 100.

После выборов маршалов обеих палат парламента премьер-министр Матеуш Моравецкий приступит к формированию нового кабинета министров. По конституции Польши, на этот процесс отводится 14 дней.

В соответствии с обычаем премьер-министр подал в отставку. Президент Польши Анджей Дуда наделил Моравецкого полномочиями для формирования нового кабмина, так как партия «Право и справедливость» не имеет большинства в сейме.