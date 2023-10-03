Спикера парламента и бывших руководителей Нагорного Карабаха задержали в Азербайджане

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Гукасяна, Саакяна и Ишханяна уже доставили в Баку для выяснения обстоятельств. Арутюнян находится в пути в азербайджанскую столицу.

В конце сентября задержали бывшего государственного министра Народно-Карабахской Республики Рубена Варданяна, когда тот пытался выехать из НКР в город Горис. Его подозревают в финансировании терроризма. Если вину Варданяна признают, ему грозит до 14 лет тюрьмы. После задержания политика его дети сообщили, что не могут связаться с ним.

Власти Азербайджана в конце сентября провели в Нагорном Карабахе силовую операцию , нанеся по позициям военных удары. Во время обострения конфликта в НКР российские миротворцы помогли 98 тысячам человек перебраться в Армению.