Спикера Маккарти предложили отстранить от должности

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«Я действительно намерен подать ходатайство об отстранении спикера Маккарти на этой неделе», - заявил он.

По словам американского конгрессмена, нужно двигаться вперед под руководством тех, кому можно доверять. Гетц добавил, что Маккарти лгал президенту США Джо Байдену и консерваторам в палате.

Крайне правые республиканцы также недовольны уступчивостью спикера Маккарти. По их мнению, на этой должности необходимо находиться решительно продвигающему республиканскую повестку человеку.

Ранее Маккартни выступил против выделения во временном бюджете США шести миллиардов долларов на поддержку Украины. Он посоветовал властям сконцентрировать внимание на южной границе Америки, а не на другой стране.