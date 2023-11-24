Спикер парламента Ливии запланировал встречу с Эрдоганом

Салех отметил, что отношения между восточной частью его страны и Турцией значительно улучшились. По словам спикера Палаты представителей, он уже был в Анкаре, где встретился с представителями турецкого парламента, а также с Эрдоганом.

Парламент Турции прислал Салеху приглашение вновь посетить республику. Спикер парламента Ливии сообщил, что даты визита пока не определили, но поездка должна состояться в ближайшее время.

«Есть вероятность, что я посещу Турцию и мы встретимся с президентом в течение следующих двух недель, до конца этого года», - уточнил Салех.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел в Москве переговоры с советником по нацбезопасности Правительства национального единства Ливии Ибрагимом Бушнафом. Участники встречи обсудили взаимодействие России и Ливии по линии Советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб.