Спикер парламента Индонезии заявила, что прилетит в Россию

«Я вижу возможность посетить Россию, если получу приглашение от своего коллеги в Москве», - сказала она.

Махарани подчеркнула, что обмены и визиты между законодательными представительными собраниями двух стран проводят регулярно. Кроме того, парламенты России и Индонезии создали специальные Группы двустороннего дружеского сотрудничества.

«Таким образом, у нас уже есть различные платформы для консультаций», - добавила политик.

Ранее экс-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри охарактеризовала Путина одной фразой. Она назвала главу России сильным лидером и сказала, что гордится полученной от него в 2021 году Звездой Дружбы.