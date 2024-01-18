Спикер Палаты представителей Джонсон призвал обеспечить безопасность границы США
На границе США сложилась непростая ситуация, поэтому любой законопроект, не включающий средства на обеспечение ее безопасности, неприемлем для Палаты представителей Конгресса США. Такое мнение выразил спикер палаты Майк Джонсон в интервью CNN.
«Моя позиция ясна: любой законопроект, который не решает проблему [нелегальной миграции], неприемлем для Палаты представителей», - заметил американский парламентарий.
По его словам, текущая ситуация на границе - это кризис для США. До 70% людей, которые пересекают границу, являются мужчинами до 40 лет. На фоне этой проблемы, подчеркнул Майк Джонсон, представители Демократической и Республиканской партий должны объединиться.
Ранее администрация Джо Байдена направила в Конгресс запрос на выделение дополнительных средств в 2024 году на оказание помощи Израилю и Украине. Однако вопрос так и не согласовали.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп пообещал решить проблему с нелегальной миграцией. Он заявил, что в случае переизбрания «запечатает» границу с Мексикой.