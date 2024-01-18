Спикер Палаты представителей Джонсон призвал обеспечить безопасность границы США

«Моя позиция ясна: любой законопроект, который не решает проблему [нелегальной миграции], неприемлем для Палаты представителей», - заметил американский парламентарий.

По его словам, текущая ситуация на границе - это кризис для США. До 70% людей, которые пересекают границу, являются мужчинами до 40 лет. На фоне этой проблемы, подчеркнул Майк Джонсон, представители Демократической и Республиканской партий должны объединиться.

Ранее администрация Джо Байдена направила в Конгресс запрос на выделение дополнительных средств в 2024 году на оказание помощи Израилю и Украине. Однако вопрос так и не согласовали.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп пообещал решить проблему с нелегальной миграцией. Он заявил, что в случае переизбрания «запечатает» границу с Мексикой.