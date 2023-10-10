Спецслужбы Запада пытались дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе — НАК
Западные специальные службы предпринимают попытки дестабилизировать социальную и политическую обстановку на Северном Кавказе. Там зафиксировали нарастание угроз в условиях СВО. На это указал председатель Национального антитеррористического комитета, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, сообщил ТАСС со ссылкой на инфоцентр НАК.
«Западные спецслужбы не оставляют попыток дестабилизировать социально-политическую обстановку на Северном Кавказе», - сообщил Бортников.
По сведениям НАК, на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) с 2022 года удалось предотвратить 37 преступлений террористической направленности, еще два было совершено. За ними стояли сторонники ИГИЛ* и люди, которых завербовали спецслужбы Украины и неонацистские организации.
Сейчас власти при координирующей роли антитеррористических комиссий вводят меры адресной, общей и индивидуальной профилактики, чтобы не допустить вовлечения россиян в преступную деятельность.
*«Исламское государство», ИГИЛ, ИГ - международная организация, признанная террористической в России и запрещенная на ее территории.