Спецслужбы Запада планировали нападения на Курскую, Смоленскую и Запорожскую АЭС
Западные спецслужбы готовили украинских диверсантов к атакам на объекты атомной инфраструктуры России. Силовики предотвратили нападения, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Его процитировал ТАСС.
«Дошло до того, что западные спецслужбы готовят украинские боевые диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетики Российской Федерации. Это было установлено», - сказал Нарышкин на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
Глава СВР уточнил, что целью нападений могли стать Смоленская, Курская и Запорожская атомные электростанции. ФСБ предотвратила диверсии. Нарышкин заявил, что такие действия - одна из причин невозможности поддерживать контакты с западными коллегами.
Украинский беспилотник атаковал Курчатов, где находится Курская АЭС, 1 сентября. Он попал в нежилое здание и повредил фасад. Атомная электростанция продолжила работать в штатном режиме.