22 октября 2024, 17:55

Спецслужбы Венгрии получили информацию от США о готовящейся вооруженной акции

РИА «Новости»
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США предупредили Венгрию о готовящейся вооруженной акции на годовщину событий 1956 года. Об этом сообщило местное издание Telex.

По информации СМИ, недавно в Будапеште задержали нескольких молодых мужчин и женщин, у которых нашли страйкбольное оружие. Предположительно, они готовили покушения на венгерских высокопоставленных лиц. Предупреждение поступило несколько недель назад.

В августе вице-премьер Сербии Александр Вулин, ранее возглавлявший МВД, Минобороны и госбезопасность страны, заявил, что президенту Александру Вучичу угрожает опасность со стороны оппозиции и международных наркокланов.

В мае произошло покушение на премьера Словакии Роберта Фицо. Глава правительства получил огнестрельные ранения, но выжил, поправился и летом вернулся на работу.

США Венгрия
22 октября 2024, 18:04
Польша закроет консульство России в Познани
РИА «Новости»
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Министерство иностранных дел Польши решило закрыть генеральное консульство России в Познани, отозвав согласие на его деятельность. Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский в беседе с Reuters.

Он обвинил Россию в гибридной войне против стран Запада и упомянул конфликт на Украине. Сикорский объяснил, что решение о судьбе генконсульства связано с попыткой поджога торгового центра во Вроцлаве.

«Как министр иностранных дел я имею информацию, что за попытками диверсий стоят спецслужбы России. В связи с этим я принял решение отозвать согласие на функционирование консульства Российской федерации в Познани», - сказал Сикорский, не приводя доказательств своим словам.

В соответствии с новым распоряжением персонал консульства объявят нежелательными лицами на территории страны.

Ранее польских военных, которые угрожали нанести удары по Калининграду и Санкт-Петербургу, предупредили, что это может привести к напряженности в отношениях между двумя государствами с риском применения ядерного оружия.

Дипломатия Международные отношения Польша
22 октября 2024, 05:14
На Кубе шесть человек погибли из-за урагана «Оскар»
Freepik
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Шесть человек погибли в кубинской провинции Гуантанамо из-за наводнения, принесенного ураганом «Оскар». Об этом президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес сообщил в своем блоге в соцсети Х.

«Чрезвычайная ситуация в Имиасе и Сан-Антонио-дель-Сур. По предварительным данным, на исторически засушливых землях зарегистрировано шесть смертей», - написал глава государства.

Бермудес добавил, что армия и МВД проводят спасательные операции в муниципалитетах Гуантанамо, где еще остаются отрезанные районы. По его словам, сейчас «вся Куба на службе у Гуантанамо».

До этого кубинский лидер сообщил, что из-за урагана серьезно пострадали серьезно пострадали муниципалитеты Баракоа, Майси и Имиас. Мощный ветер обрушился на остров вечером 20 октября. Сейчас он ослаб до тропического шторма, но по-прежнему опасен для Кубы и Багамских островов из-за угрозы внезапных наводнений.

Ранее Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что ураган возник к востоку от островов Теркс и Кайкос. Это примерно в 756 километрах к востоку от города Камагуэй на Кубе.

Смертность Наводнения Куба Ураган
22 октября 2024, 00:47
Казнь американца за «невозможное» преступление отложили на неопределенный срок
Pxhere
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Суд в США приостановил на неопределенный срок смертную казнь Роберта Робертсона, обвиняемого в преступлении, которое эксперты сочли невозможным. Об этом в интервью CNN рассказала его адвокат Гретхен Суин.

По ее словам, если судья в штате Техас назначает новую дату казни, то она должна быть не менее чем через 90 дней. По этой причине исполнение высшей меры не может состояться раньше 2025 года.

Американцу должны были ввести смертельную инъекцию. Мужчину приговорили к высшей мере наказания еще в 2003 году, осудив за смерть его двухлетней дочери в конце 2002 года. Робертсон привез ребенка в больницу без признаков жизни, врачи не смогли его спасти.

Позже медики заявили, что девочка пострадала от так называемого синдрома детского сотрясения, а повреждения ей нанес отец.

Адвокаты американца добиваются пересмотра приговора, заявляя, что диагноз неверен и был опровергнут научным сообществом. Сторонники Робертсона считают его невиновным, как и его семья.

Свыше 30 медиков и экспертов ранее призвали Комиссию по помилованиям Техаса пересмотреть приговор, назвав невозможным преступление , в котором обвиняют Робертсона.

Ранее в России призвали вернуть смертную казнь для террористов и педофилов.

США Суд Дети Преступления Смертная казнь Мужчины
21 октября 2024, 23:33
Сербский лидер объяснил отказ от участия в саммите БРИКС в Казани
РИА «Новости»
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Президент Сербии Александр Вучич объяснил отказ от участия в саммите БРИКС в Казани более ранними договоренностями о встречах с польским премьером Дональдом Туском, премьером Греции Кириакосом Мицотакисом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом он заявил в эфире РТС.

«В тот же момент, когда я получил приглашение президента [России Владимира] Путина, сказал российскому послу, что в предыдущие дни договаривался с [премьером Польши Дональдом] Туском, и он подтвердил свой визит, он приезжает послезавтра», - рассказал Вучич.

При этом он добавил, что на казанском саммите БРИКС Сербию будут представлять члены правительства: министр обороны Братислав Гашич, вице-премьер Александр Вулин, министр по делам экономического сотрудничества Ненад Попович и министр экономики Адрияна Месарович.

Вучич подчеркнул, что был честен с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что и без визитов Туска, Мицотакиса и фон дер Ляйен ему было бы трудно приехать в Россию по ряду причин, о которых его российский коллега осведомлен.

Ранее сербский лидер поблагодарил по телефону Путина за поставки газа «по очень благоприятным ценам».

Казань Сербия Россия Александр Вучич БРИКС Саммит БРИКС 2024

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