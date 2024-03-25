Спецслужбы Таджикистана оказали помощь российским следователям по делу о теракте

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Собеседник агентства уточнил, что российская сторона взаимодействует с Таджикистаном по контртеррористическому направлению в связи с арестом граждан республики, которых обвинили в совершении теракта в Crocus City Hall.

«Плотно взаимодействуем со всеми партнерскими службами, включая таджикистанские», - подчеркнул источник в министерстве.

По данным собеседника, российская сторона получает содействие и поддержку со стороны Таджикистана. Спецслужбы страны оказывают помощь следователям из РФ.

Многие страны выразили поддержку России.

Власти Японии решительно осудили теракт в Crocus City Hall. Экс-глава МИД Мексики Марсело Эбрард и другие политики страны выразили соболезнования родным и близким погибших в концертном зале.