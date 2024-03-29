29 марта 2024, 07:45

Спецслужбы стран ШОС пообещали помочь России в расследовании теракта

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Спецслужбы стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) готовы оказать помощь силовым структурам России в расследовании теракта в Crocus City Hall. Об этом написал ТАСС со ссылкой на главу исполкома Регионального антитеррористического центра (РАТС) ШОС Руслана Мирзаева.

Теракт произошел 22 марта в развлекательном комплексе в Красногорске. Жертвами жестокого нападения стали 143 человека. Боевиков, скрывшихся с места преступления, оперативно задержали в Брянской области.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил ранее, что на Украине террористов ждали «как героев». Для них на границе готовили «окно». По его словам, сейчас фигурантами уголовного дела стали 11 человек , но круг подозреваемых может расшириться. В стране сохраняется риск террористической угрозы , подытожил руководитель спецслужбы.

Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 07:20
Столетний запрет для военных отменили в Британии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Военнослужащим сухопутных войск армии Великобритании позволили вновь носить бороды. Об этом сообщило издание Telegraph.

По информации источника, разрешение подписал главнокомандующий вооруженными силами Великобритании король Карл III, оно распространяется как на солдат, так и на офицеров.

Указ вступит в законную силу 29 марта. Таким образом, находящиеся на пасхальном отпуске военнослужащие смогут отрастить бороду вдали от службы.

Запрет на бороду в сухопутных войсках действовал около 100 лет. Его отмену связи с кризисом набора новобранцев в Вооруженные силы. При этом служащим Королевского флота и ВВС носить бороды разрешалось. В указе подчеркивается, что борода должна выглядеть аккуратно и соответствовать высоким стандартам внешнего облика военнослужащих.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес допустил отправку военных на Украину.

Великобритания Военные
29 марта 2024, 07:10
Протестующие прервали выступление Байдена
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Группа протестующих пацифистов в Нью-Йорке прервала выступление президента Джо Байдена на предвыборном мероприятии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Один из возмущающихся выкрикивал ругательства и свистел, показывая плакаты о ядерной войне с Россией. Другие протестовали против американской помощи Израилю и боевых столкновений в секторе Газа. Многие кричали про «кровь на руках».

Протест против войны начался рядом со зданием Radio City Music Hall, где избирательную кампанию Байдена также поддерживали Билл Клинтон и Барак Обама.

Ранее сенатор от Республиканской партии Майк Ли во время выступления в конгрессе проговорил без перерыва почти четыре часа, объясняя свой протест против помощи Украине. Он предупреждал, что США ввязываются в прямой конфликт со страной, которая «может убить нас несколько раз».

США Войны
29 марта 2024, 06:19
Внутренняя разведка Франции посоветовала отменить церемонию открытия Олимпиады-2024
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Главное управление внутренней безопасности Франции, исполняющее функции внутренней разведки, доложило МВД о высокой террористической угрозе и рекомендовало отменить церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен планировал встретиться с представителями спецслужбы в Левалуа-Перре и обсудить грядущую церемонию. Источник радиостанции заявил, что после теракта в российском «Крокус Сити Холле» французские правоохранители опасались возвращения массового терроризма с использованием оружия или таранов автомобилей.

«Мы должны перейти к плану Б. <…> [Формат церемонии] представляет слишком много рисков, чтобы его можно было оставить как есть», - сказал он.

Разведка намеревалась предложить МВД отменить церемонию открытия. Спецслужба опасалась скоординированной атаки перед камерами со всего мира.

Французская журналистка Анн Нива допустила причастность Украины к теракту в Красногорске. Она «похвалила» организаторов нападения.

Париж Терроризм Франция Олимпиада в Париже — 2024
29 марта 2024, 01:07
«Мечтать не вредно». Лавров оценил статью Politico об изоляции России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров критически высказался о публикации Politico, где содержались различные варианты действий против России, в том числе об ее изоляции и отчуждении от постсоветского пространства. В интервью «Известиям» он оценил статью словами «мечтать не вредно».

«Мечтать не вредно, как у нас в народе говорят», - заявил глава дипведомства.

Недавно издание Politico опубликовало пять сценариев действий США, в числе которых рассматривались изоляция России в ее собственных границах, а дальше инициация процесса ее внутреннего разрушения путем межэтнических распрей и даже терроризма. На это Лавров отметил, что это еще достаточно «щедрый сценарий», учитывая, что на Западе существует много вариантов «деколонизации» России.

Дипломат также обратил внимание на другой материал издания, в котором анализировалась внешняя политика и международные операции США. В статье отмечалось, что американское участие заканчивалось тогда, когда их бизнес «выжимал» из региона все, что ему было нужно. Украине следовало бы учесть этот момент.

Ранее Лавров заявил, что страны Запада навязчиво и бездоказательно убеждают Россию в непричастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле».

Сергей Лавров Россия Запад МИД РФ

Новости по теме