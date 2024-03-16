Спецслужбы США пытались завербовать российских дипломатов

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По его словам, ситуация вокруг посольства сложилась непростая. Антонов назвал «нездоровым» внимание спецслужб США к российским дипломатам.

«Речь идет о массовой рассылке вербовочных предложений на личные телефоны, провокационных подходах к сотрудникам в публичных местах», - заявил Антонов.

Прошлым летом первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский также обвинил американские спецслужбы в желании завербовать сотрудников дипмиссии России при ООН. По его словам, они постоянно подвергаются провокациям.

Генерал-майор ФСБ в запасе, бывший разведчик Александр Михайлов оценил попытку вербовки как нарушение Соглашения о центральных учреждениях ООН.

Ранее Антонов рассказал об угрозах в адрес посольства и готовящихся антироссийских акциях во время выборов президента РФ.