02 апреля 2024, 05:00

Спецслужбы РФ уже выяснили детали покушения на блогера Шария в Испании

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Российские спецслужбы «уже в курсе» деталей покушения на украинского блогера Анатолия Шария, проживающего в Испании. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Насколько я знаю, специальные службы РФ уже в курсе - кто, что, через кого и почему осуществлял эту традиционную для отдельных силовых структур операцию под чужим флагом», - написал он.

Блогер отметил, что российские службы сильнее «продвинулись в расследовании», чем испанская полиция, которая бездействует «по каким-то своим особым причинам».

Еще 6 марта Шарий в соцсетях заявил о нападении на его машину в Испании. Он отметил, что их с женой пытались убить, расстреляв с автомата с глушителем. После случившегося мужчина решил обратиться за помощью в расследовании к российским правоохранителям. Он также заявил о готовности передать им все имеющиеся у него данные о произошедшем.

Блогеры Испания Машины
02 апреля 2024, 05:42
Иран потребовал привлечь США к ответственности за удар Израиля по консульству
РИА «Новости»
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После атаки израильских ВВС на иранское консульство в Дамаске МИД Ирана вызвал сотрудника швейцарского посольства, которое представляет интересы США. Об этом сообщил министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиан в соцсети X.

«Сегодня ночью в 0:45 (0:15 по московскому времени - прим. ред.) чиновник посольства Швейцарии как защитник интересов США в Иране был вызван в МИД Ирана руководителем департамента США», - заявил он.

Ракетный удар по диппредставительству Ирана нанесли вечером 1 апреля. По информации саудовских журналистов, удар осуществили по кварталу Меззе на западе Дамаска, там живут советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В результате атаки погиб генерал формирования Мохаммад Захеди. Он входил в так называемый черный список Организации Объединенных Наций вместе с 15 другими иранскими чиновниками и военными, которых ООН подозревает в участии в ядерной программе Ирана.

США Израиль Иран
02 апреля 2024, 04:26
«Рай для дикарей». Россиянка поделилась впечатлениями от отдыха в Болгарии
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Россиянка, посетившая Болгарию, описала поездку словами «рай для дикарей и неформалов». Ее слова передало издание Lenta.ru.

Девушка отметила, что туристические места Болгарии, а также все, что называют Золотые Пески, - «ужасны».

«Лучше съездить на побережье в Созополь, там очень красиво, в свое время там было очень много кемпингов, когда-то это был рай для неформалов, дикарей», - заявила женщина.

Туристка также прошлась по болгарскому селу Синеморец, расположенному недалеко от Турции. По ее словам, в регионе очень много отелей, которые «все портят», однако если поселиться в месте со стороны заповедника, можно насладиться видом пляжей и реки.

Женщине понравился болгарский город Ахтопол. Она обратила внимание, что он похож на Крым. При этом хорошо отдыхают там местные жители, которые знают болгарский и равнодушны к пятизвездочным отелям.

Ранее российские туристы после отдыха в Шри-Ланке заявили об ощущении, будто побывали в Анапе. По их словам, там не было стильных людей с красивыми телами, на пляжах сидели простые семьи.

Отдых Туризм Болгария Отели Женщины
02 апреля 2024, 04:19
КНДР провела испытание баллистической ракеты
РИА «Новости»
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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Пуск ракеты подтвердили южнокорейские и японские военные. Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил о проведении анализа дальности полета ракеты. По последним данным, она пролетела около 650 километров при максимальной высоте полета в 100 километров.

Северная Корея 18 марта запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Минобороны и береговую охрану Японии. Ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Они были запущены с примерным интервалом в 30 минут.

Японское Минобороны сообщило, что первые две ракеты пролетели около 350 километров. Максимальная высота полета составила около 50 километров.

Ракеты Военные Япония Южная Корея КНДР
02 апреля 2024, 01:44
У США потребовали выйти из НАТО
РИА «Новости»
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США следует покинуть Североатлантический альянс. Об этом заявил член американской палаты представителей от Республиканской партии Томас Масси в соцсети X.

«Гавайи не подпадают под действие договора НАТО. Некоторые эксперты утверждают, что это необходимо изменить. Я же говорю: давайте выведем (из-под действия соглашения - прим. ред.) остальные 49 штатов», - сказал Масси.

Ранее стало известно, что американский штат Гавайи, где находится крупнейшая база Тихоокеанского флота США Перл-Харбор, не подпадает под действие статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Из этого следует, что в случае нападения на Гавайи эту статью не задействуют.

Как отмечал глава аналитического центра Pacific Forum International Дэвид Санторо, причина такой ситуации кроется в том, что Гавайи не считаются частью Северной Америки, потому что остров находится в Тихом океане.

США НАТО

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