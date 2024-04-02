Спецслужбы РФ уже выяснили детали покушения на блогера Шария в Испании

«Насколько я знаю, специальные службы РФ уже в курсе - кто, что, через кого и почему осуществлял эту традиционную для отдельных силовых структур операцию под чужим флагом», - написал он.

Блогер отметил, что российские службы сильнее «продвинулись в расследовании», чем испанская полиция, которая бездействует «по каким-то своим особым причинам».

Еще 6 марта Шарий в соцсетях заявил о нападении на его машину в Испании. Он отметил, что их с женой пытались убить, расстреляв с автомата с глушителем. После случившегося мужчина решил обратиться за помощью в расследовании к российским правоохранителям. Он также заявил о готовности передать им все имеющиеся у него данные о произошедшем.