Спецслужбы пытались вербовать сотрудников дипмиссий РФ в Польше

«Были подходы к нашим сотрудникам на предмет сотрудничества с западными спецслужбами - вхолостую, коллеги реагировали как положено», - сказал он.

Андреев отметил, что больше всего на работу дипломатов из России в Польше повлияла высылка в марте 2022 года 45 сотрудников посольства, торгпредства и центра науки и культуры. Также чувствительным оказался захват школы при дипмиссии в апреле прошлого года.

«Но ничего - перегруппировались и отмобилизовались на выполнение своих задач в новых условиях, организовали полноценную работу школы в резервных помещениях», - заявил дипломат.

По его словам, «специфические условия», при которых пришлось работать сотрудникам российских загранучреждений, не ослабили их уверенность в своих действиях и правоте. У людей сохранился «настрой на профессиональную, добросовестную работу».

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Украина стала чаще предпринимать попытки по вербовке россиян. Спецслужбы мотивируют людей на поджоги инфраструктурных зданий.