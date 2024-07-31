31 июля 2024, 16:15

Спецслужбы Польши задержали учителя военной академии с секретными документами и порно

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Несколько тысяч документов, включая личные дела сотрудников силовых структур, а также файлы с детской порнографией изъяли у задержанного преподавателя Академии военных искусств Польши. Об этом сообщил телеканал TVN24.

По данным журналистов, речь идет о докторе наук Павле П., который также занимал руководящие должности в Военно-историческом бюро страны. В ходе обысков силовики обнаружили у преподавателя не менее трех тысяч личных дел военных из специальных формирований и секретных служб.

К организованному военной полицией расследованию также подключилась контрразведка. По данным журналистов, силовики проверят частые поездки задержанного в белорусский Витебск.

Прокуратура Варшавы подтвердила задержание мужчины. В ведомстве заявили, что сейчас проходят масштабные процессуальные действия. Подробности по делу пообещали огласить в среду, 31 июля, либо 1 августа.

В конце мая в Белоруссию из Польши сбежал сложивший с себя полномочия судьи Томаш Шмидт. Он объявил, что стал политическим беженцем по необоснованным обвинениям.. Но эти заявления не остановили прокуратуру Польши, которая добилась санкции на арест беглеца.

Военные Польша
31 июля 2024, 15:44
Лидер йеменских хуситов выразил соболезнования после убийства Хании
Global Look Press
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Убийство приехавшего в Тегеран лидера политического крыла палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании вдохновит его сторонников на продолжение борьбы. Нападение стало чудовищным террористическим преступлением и нарушением всех законов и ценностей. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) написал член Высшего политического движения «Ансар Алла» (хуситы) Мухаммед Али аль-Хуси.

Он подчеркнул, что Хания в глазах многих верующих стал мучеником, который отправился к Всевышнему.

«Доктор Исмаил вдохновил свою семью, братьев, лидеров и сторонников на терпение и стойкость Его преследование является чудовищным террористическим преступлением и вопиющим нарушением законов и ценностей», - написал аль-Хуси.

Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за гибель Хании на Израиль. По данным группировки, военные устроили ракетный обстрел Тегерана во время инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, на которой присутствовал политик.

Как сообщили «Известия» , Корпус стражей исламской революции пообещал, что представит все данные о последствиях ракетной атаки позднее.

Церемония прощания с убитым лидером политического бюро ХАМАС Исмаилом Ханией пройдет в Тегеране 1 августа. Духовный лидер страны Али Хаменеи пригрозил Ирану жестким ответом «за убийство гостя».

Израиль Убийства Иран Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
31 июля 2024, 13:06
Убийство главы политбюро ХАМАС решительно осудили в Кремле
РИА «Новости»
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Россия решительно осудила атаку Израиля, которая привела к смерти главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании на территории Ирана. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Мы решительно осуждаем эту атаку, которая привела к смерти господина Исмаила Хании», - сказал Песков.

Палестинское движение ХАМАС в среду сообщило о гибели председателя политбюро движения Исмаила Хании вследствии израильского удара по резиденции в Тегеране. Он прибыл туда для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана. Ответственность за смерть Хании движение возложило на Израиль и США, а также подчеркнуло, что удар не останется без ответа.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ранее также пообещал Израилю возмездие за убийство Хании. По его словам, еврейское государство подготовило почву для наказания.

Кремль Израиль Убийства Палестина
31 июля 2024, 13:00
В Киргизии запретили вебкам. Владельцам студий пригрозили тюрьмой
Global Look Press
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В Киргизии ввели уголовную и административную ответственность за вебкам. Организаторам пригрозили тюремными сроками и конфискацией имущества, а актрисам большими штрафами. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Глава республики подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики», который приняли месяц назад. В Киргизии ввели ответственность за занятие проституцией в прямом эфире через специальную платформу.

Уголовную ответственность ввели за организацию вебкам-студий. Для физлиц предусмотрели штраф от 100 до 200 тысяч сомов (от 102,7 до 205,5 тысячи рублей) или лишение свободы до трех лет, по предварительному сговору - от 200 до 300 тысяч сомов (от 205,5 до 308,1 тысячи рублей) или тюремный срок до пяти лет.

При организованном преступном сообществе грозит до семи лет заключения, с привлечением детей - до 15 лет тюрьмы. В этих случаях предусмотрена конфискация имущества. Участников съемок могут наказать штрафом до 10 тысяч сомов (10,3 тысячи рублей).

В Бишкеке в 2021 году закрыли 15 порностудий. Их владельцы зарабатывали до 100 тысяч долларов в неделю.

RT взял интервью у российских вебкам-актрис, которые рассказали о последствиях съемок.

Штрафы Киргизия Законы
31 июля 2024, 12:10
«Убил дорогого гостя в нашем доме». Израилю пообещали суровое наказание за убийство Хании
РИА «Новости»
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Израиль сам подготовил себе почву для наказания, убив главу политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию. Об этом агентству IRNA заявил Верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Палестинское движение ХАМАС в среду сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана.

«Террористический преступный израильский режим убил дорогого гостя в нашем доме и заставил нас скорбеть. Тем самым он подготовил почву для сурового наказания», - сказал Хаменеи.

В результате удара по резиденции в Тегеране скончались Хания и его телохранитель. Ливанское движение «Хезболла» пообещало усилить борьбу с Израилем, но ЦАХАЛ отказался комментировать произошедшее.

Ранее МИД Турции осудил удар и выразил соболезнования народу Палестины. В ведомстве подчеркнули, что атака продемонстрировала незаинтересованность в мирном разрешении конфликта в секторе Газа.

Израиль Убийства Иран

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