Спецслужбы Польши задержали учителя военной академии с секретными документами и порно

По данным журналистов, речь идет о докторе наук Павле П., который также занимал руководящие должности в Военно-историческом бюро страны. В ходе обысков силовики обнаружили у преподавателя не менее трех тысяч личных дел военных из специальных формирований и секретных служб.

К организованному военной полицией расследованию также подключилась контрразведка. По данным журналистов, силовики проверят частые поездки задержанного в белорусский Витебск.

Прокуратура Варшавы подтвердила задержание мужчины. В ведомстве заявили, что сейчас проходят масштабные процессуальные действия. Подробности по делу пообещали огласить в среду, 31 июля, либо 1 августа.

В конце мая в Белоруссию из Польши сбежал сложивший с себя полномочия судьи Томаш Шмидт. Он объявил, что стал политическим беженцем по необоснованным обвинениям.. Но эти заявления не остановили прокуратуру Польши, которая добилась санкции на арест беглеца.