Спецслужбы Киргизии задержали племянника президента
Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали сына двоюродного брата главы республики Садыра Жапарова Улана в рамках расследования уголовного дела о тяжком преступлении. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря лидера государства Аската Алагозова сообщил «Sputnik Кыргызстан».
Представитель аппарата отметил, что вместе с племянником главы государства силовики задержали родственника председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева.
Он отметил, что компетентные органы предоставят официальную информацию о незаконных действиях родни высокопоставленных лиц.
«Руководство страны не покрывает тех, кто занимается незаконной деятельностью. Садыр Жапаров придерживается неизменной позиции: тот, кто совершает преступные действия, должен нести ответственность в соответствии с законодательством, независимо от должности и социального статуса», - заявил Алагозов.
Первомайский районный суд Бишкека заявил, что удовлетворил ходатайство следователей и арестовал племянника президента до 19 августа по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Журналисты напомнили, что Улан Жапаров в июне 2023 года уже становился фигурантом дела о коррупции, но тогда он отделался домашним арестом.
В начале июля ГКНБ Киргизии сообщил о задержании вооруженной группы заговорщиков, которая готовила государственный переворот на 31 августа , когда в стране отмечают День Независимости. В ходе обысков у участников заговора обнаружили оружие, боеприпасы , формы полицейских и экстремистскую литературу.