Спецслужбы Израиля приняли подготовку ХАМАС к нападению за учения — СМИ
Израильские спецслужбы имели информацию о том, что палестинское движение ХАМАС готовится в секторе Газа к военным действиям. Однако они ошибочно сочли, что идут учения и не подняли тревогу. Об этом написала газета The Times of Israel.
По данным издания, представители Службы общей безопасности и высокопоставленные военные Израиля за несколько часов до нападения ХАМАС провели телефонную беседу. В частности, в ней участвовал и начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.
«Они пришли к выводу, что действия в Газе, вероятно, являются учениями, и решили продолжить обсуждение утром, не поднимая тревогу и воздержавшись от переброски сил в пограничный район Газы», - уточнила газета.
Также авторы материала добавили, что премьер Биньямин Нетаньяху не получил от органов безопасности никаких предупреждений. После того, как его осведомили о боевых действиях, он отправился в военный штаб в Тель-Авиве и созвал кабинет безопасности. Об этом газета написала, ссылаясь на канцелярию главы правительства.