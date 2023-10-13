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По данным издания, представители Службы общей безопасности и высокопоставленные военные Израиля за несколько часов до нападения ХАМАС провели телефонную беседу. В частности, в ней участвовал и начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

«Они пришли к выводу, что действия в Газе, вероятно, являются учениями, и решили продолжить обсуждение утром, не поднимая тревогу и воздержавшись от переброски сил в пограничный район Газы», - уточнила газета.

Также авторы материала добавили, что премьер Биньямин Нетаньяху не получил от органов безопасности никаких предупреждений. После того, как его осведомили о боевых действиях, он отправился в военный штаб в Тель-Авиве и созвал кабинет безопасности. Об этом газета написала, ссылаясь на канцелярию главы правительства.