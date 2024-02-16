Спецслужбы Белоруссии задержали диверсантов

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Глава республики выступил на общем собрании Белкоопсоюза. Александр Лукашенко заявил, что силовики 16 февраля задержали несколько диверсантов на украинской границе.

«Вы видите, что происходи вокруг. <…> Сегодня все желают на Западе, и в авангарде наши белорусские беглые, поражения России», - сказал он.

Режим контртеррористической операции ввели в Гомельской области , часть которой граничит с Украиной.

RT сообщил, что жителей призвали сохранять спокойствие и подчиняться требованиям спецслужб.