16 февраля 2024, 12:13

Спецслужбы Белоруссии задержали диверсантов

РИА «Новости»
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В Белоруссии задержали диверсантов. Президент Александр Лукашенко призвал ведомства не расслабляться на фоне посягательств других стран на западные земли, сообщило БелТА.

Глава республики выступил на общем собрании Белкоопсоюза. Александр Лукашенко заявил, что силовики 16 февраля задержали несколько диверсантов на украинской границе.

«Вы видите, что происходи вокруг. <…> Сегодня все желают на Западе, и в авангарде наши белорусские беглые, поражения России», - сказал он.

Режим контртеррористической операции ввели в Гомельской области , часть которой граничит с Украиной.

RT сообщил, что жителей призвали сохранять спокойствие и подчиняться требованиям спецслужб.

Белоруссия Александр Лукашенко
16 февраля 2024, 11:23
Запад задумал создать очаг нестабильности в Центральной Азии
РИА «Новости»
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Западные страны планируют создать очаг нестабильности в Центральной Азии. Такое мнение выразил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с коллегами в Бишкеке. Мероприятие посвящено афганской проблематике. Об этом написало РИА «Новости».

Патрушев подчеркнул, что Запад сеет хаос в разных регионах мира, чтобы сохранить гегемонию.

«В планах - создание крупного очага нестабильности в Центральной Азии», - заметил он.

Ранее секретарь Совбеза России обвинил США в том, что они навязывают миру свои правила и наказывают тех, кто не хочет им следовать. На этом фоне военно-политический блок НАТО стал инструментом коллективной агрессии.

США пытаются дестабилизировать обстановку в некоторых странах , а затем поддерживают разгоревшийся кризис. Под их влиянием руководство НАТО идет на шантаж стран, которые отказываются признавать гегемонию США.

Запад Совет безопасности РФ Азия
16 февраля 2024, 11:18
В США назвали российский танк, превосходящий американские Abrams
РИА «Новости»
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Российские модернизированные танки Т-80БВМ превосходят американские Abrams по нескольким показателям. К такому выводу пришли авторы американского журнала Military Watch Magazine.

«Будучи гораздо меньшим танком, чем Abrams, Т-80 имеет гораздо лучшее соотношение мощности и веса», - отметили авторы издания.

В MWM обратили внимание, что российский танк оснащен пушкой более крупного калибра, чем у американского аналога. На Т-80 устанавливают мощные газотурбинные двигатели, благодаря которым техника демонстрирует высокую проходимость в экстремальных погодных условиях.

С начала спецоперации на Украине Россия смогла модернизировать большое число военной техники, добавили авторы публикации.

Ранее китайское издание Sohu сообщило, что российские Т-80БВМ превзошли по характеристикам немецкие Leopard. Западные боевые машины так и не смогли адаптироваться к сложному рельефу, отметили авторы материала.

США Россия Танки
16 февраля 2024, 11:13
Архитектор антироссийских санкций вернется работать в Белый дом
Global Look Press
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Экономист Далип Сингх спустя два года после увольнения вернется в администрацию президента США, чтобы помочь подготовиться к саммитам G7 и G20. Именно его считали автором антироссийских санкций, сообщил Axios.

«Ключевой архитектор экономических санкций администрации Байдена против России возвращается в Белый дом. <…> Сингх, который работал в министерстве финансов в администрации Обамы, сменит Майка Пайла, который уходит в конце месяца», - сообщило издание со ссылкой на источники.

Он вновь займет пост заместителя советника по национальной безопасности в сфере международной экономики, который покинул в 2022 году по семейным обстоятельствам. Далип Сингх работал главным экономистом в компании PGIM. По словам журналистов, его должность - одна из самых важных в Белом доме.

Он вернется в администрацию в непростой момент - в конгрессе застрял пакет помощи Украине , Израилю и Тайваню, а на международной арене предложили изъять замороженные российские активы. Экономисту поручат помочь координировать позицию США на саммитах G7 и G20. Автор статьи заявил, что Далип Сингх продолжит то, на чем остановился перед отставкой, - поиск инновационных способов воздействовать на Россию и помочь Украине.

Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв , не согласовав сенатский проект дополнительного финансирования. Спикера Майка Джонсона обвинили в намеренном затягивании процесса.

США Белый дом в США Санкции Экономика
16 февраля 2024, 10:51
Новую жалобу против Депардье подали во Франции
РИА «Новости»
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Против известного актера и режиссера Жерара Депардье подали новую жалобу во Франции по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила газета Ouest France.

«В начале года, 9 января, против Депардье подали новую жалобу в Париже. Французская прокуратура уже начала предварительное расследование по делу», - отметили авторы материала.

По предварительной информации, жалобу на режиссера написала его бывшая ассистентка. Женщина сообщила, что во время съемок фильма в 2014 году стала жертвой домогательств со стороны Депардье.

Против Депардье уже ведут дело о домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле 2023 года французские СМИ сообщили, что всего на поведение режиссера пожаловались как минимум 13 разных женщин в период с 2004 по 2022 год.

В декабре на фоне секс-скандала из музея Гревен в Париже убрали восковую фигуру Депардье.

Домогательства Режиссер Женщины Франция

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