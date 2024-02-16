Спецслужбы Белоруссии задержали диверсантов
В Белоруссии задержали диверсантов. Президент Александр Лукашенко призвал ведомства не расслабляться на фоне посягательств других стран на западные земли, сообщило БелТА.
Глава республики выступил на общем собрании Белкоопсоюза. Александр Лукашенко заявил, что силовики 16 февраля задержали несколько диверсантов на украинской границе.
«Вы видите, что происходи вокруг. <…> Сегодня все желают на Западе, и в авангарде наши белорусские беглые, поражения России», - сказал он.
Режим контртеррористической операции ввели в Гомельской области , часть которой граничит с Украиной.
RT сообщил, что жителей призвали сохранять спокойствие и подчиняться требованиям спецслужб.