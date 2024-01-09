Спецпрокурор по делу Трампа стал жертвой сватинга на Рождество

«Специальный прокурор Джек Смит <…> стал объектом попытки сватинга в своем доме в Мэриленде в день Рождества», - передал канал.

По данным источников издания, злоумышленники позвонили в службу 911 и сообщили, будто Смит застрелил свою жену. Полиция округа Монтгомери направила подразделения к дому, но затем вызов отменили. Никого не арестовали. Представитель спецпрокуратуры отказался комментировать произошедшее.

До этого жертвой телефонных хулиганов стала судья Таня Чуткан, рассматривающая дело о штурме Капитолия против Трампа. К ее дому также вызвали полицию и пожарных. Злоумышленники сообщили экстренным службам, что в здании якобы произошла стрельба.

Ранее бывший соратник Трампа Дэн Скавино раскрыл подробности произошедшей в 2021 году атаки на Капитолий спецпрокурору Джеку Смиту. Он заявил, что экс-президента не интересовали предотвращение штурма и остановка насилия. По его словам, в день атаки Трамп был «не в себе».