«Украина - в эпицентре глобальных рисков начала третьей мировой войны. И мне действительно кажется, что Россия продолжит давить до тех пор, пока США и Китай очень и очень серьезным тоном не скажут ей уйти», - заявил он.

Китай, по мнению Владимира Зеленского, имеет особые рычаги давления на Россию для того, чтобы остановить спецоперацию. Он заявил, что КНР не заинтересована в обострении конфликтов в разных точках мира.

Президент уверен, что Россия не осознала - она вступила в борьбу не только с Украиной, но и другими странами. Он заявил, что армия не остановится самостоятельно. Владимир Зеленский пожаловался на нехватку боеприпасов и призвал оказать военную помощь , в том числе в виде аренды вооружений и совместного производства.