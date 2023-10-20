Специалисты прекратили обследовать место повреждения газопровода Balticconnector
Эксперты собрали все необходимые пробы и замеры с места повреждения газопровода Balticconnector. Следующим этапом расследования станет осмотр прилегающей к нему территории, сообщила полиция Финляндии.
«Обследование места повреждения газопровода завершено, собранные пробы доставлены на анализ», - объявили правоохранители.
Техническое расследование провели совместно с Пограничной службой и Силами обороны. Специалистам потребовались несколько погружений к месту повреждения на глубину десятков метров. Собранные образцы отправят в лабораторию судебно-медицинской экспертизы Центральной криминальной полиции для анализа. Следующим этапом станет обследование территории вокруг места повреждения газопровода Balticconnector.
Утечку зафиксировали 8 октября. Руководитель Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен допустил, что газопровод повредили корабельным якорем. После произошедшего НАТО увеличил количество патрульных кораблей в Балтийском море.