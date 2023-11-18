Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Ранее в оперативный штаб МЧС России в Каире доставили более 220 человек на нескольких автобусах. После сформировали первую группу и отправили в городской аэропорт. Всего МЧС России эвакуированы более 500 человек из сектора Газа, в Россию уже прибыли 288. Первая группа из 70 российских граждан перешла в Египет через КПП «Рафах» 12 ноября.

Эвакуированные из Газы россияне рассказывали, что им приходилось жить в школах и больницах без электричества. МИД России поблагодарил Египет помощь в организации безопасного выезда россиян из палестинского анклава.

«На борту 120 граждан РФ и членов их семей. На протяжении всего пути их будут сопровождать медики и психологи МЧС России», - передали в ведомстве.