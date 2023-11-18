18 ноября 2023, 20:55

Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

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Спецборт с россиянами, эвакуированными из Газы, вылетел из Каира в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее в оперативный штаб МЧС России в Каире доставили более 220 человек на нескольких автобусах. После сформировали первую группу и отправили в городской аэропорт. Всего МЧС России эвакуированы более 500 человек из сектора Газа, в Россию уже прибыли 288. Первая группа из 70 российских граждан перешла в Египет через КПП «Рафах» 12 ноября.

Эвакуированные из Газы россияне рассказывали, что им приходилось жить в школах и больницах без электричества. МИД России поблагодарил Египет помощь в организации безопасного выезда россиян из палестинского анклава.

«На борту 120 граждан РФ и членов их семей. На протяжении всего пути их будут сопровождать медики и психологи МЧС России», - передали в ведомстве.

МЧС РФ Конфликт Израиля и Палестины
18 ноября 2023, 20:49
Зеленский ввел санкции против благотворительных фондов в России
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении в санкционный список 106 физических лиц и 37 организаций из России, большая часть из которых — благотворительные фонды. Сообщение об этом опубликовали на сайте офиса главы государства.

Под новые санкции Зеленского попали глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Крыма Сергей Аксенов, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, ряд бывших украинских чиновников, в том экс-премьер Украины Николай Азаров, а также бывший депутат Верховной рады Олег Царев. Многие лица из нового списка уже фигурировали ранее в других санкционных реестрах Украины.

Санкции Зеленский ввел на пять и 10 лет. Активы подсанкционных лиц и организаций заблокируют, также предусмотрено ограничение торговых операций и запрет на вывод капитала за пределы Украины.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил добавить в 12-й санкционный список 120 лиц и компаний, которые помогали проводить выборы в новых регионах России или имели отношение к армии, ВПК и цифровому сектору. Также еврочиновник призвал ужесточить потолок цен на нефть и принять новые торговые ограничения.

Владимир Зеленский Благотворительность Санкции Россия
18 ноября 2023, 20:42
Армия обороны Израиля заявила, что расширит операцию в Газе
Pxhere
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Армия обороны Израиля объявила о расширении военных действий в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Южное командование продолжает расширять свою оперативную деятельность в дополнительных кварталах в районе сектора Газа», - передали в ЦАХАЛ.

Военные Израиля заявили, что боевики намеренно действуют с территории жилых районов и пытаются атаковать войска с применением противотанковых ракет и взрывных устройств. В ходе столкновений бойцы ЦАХАЛ убили множество противников, а войска нанесли удары по большому числу объектов, включая подземную инфраструктуру организации.

Позже в армии Израиля сообщили, что система воздушной обороны ЦАХАЛ перехватила подозрительную цель в Ливане. Военные ударили по террористическим объектам «Хезболлы».

Ранее Турция призвала проверить Израиль на наличие ядерного оружия. Тысячи адвокатов обратились Международный уголовный суд в Гааге, чтобы расследовать преступления в секторе Газа.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
18 ноября 2023, 20:39
Балкер с зерном из Одессы подорвался на мине в Черном море
Pxhere
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Балкер, перевозивший зерно из украинского порта, подорвался на мине в Черном море. Об этом сообщило издание «Укррудпром», ссылаясь на собственные источники.

В публикации указано, что балкер Georgia S под флагом Либерии был загружен пшеницей и шел из порта Южный. Повреждения он получил в открытом море.

В правительстве Украины предположили, что корабль подорвался на плавающей мине. По данным компании MarineTraffic, судно направлялось в Констанцу - крупнейший морской порт Румынии и второй в Черном море.

В начале октября турецкий сухогруз подорвался на мине в Черном море у берегов Румынии. Как сообщало агентство Reuters , судно получило незначительные повреждения, никто не пострадал.

Ранее Дания заявила, что намерена проверять и при необходимости задерживать танкеры с российской нефтью. Кремль в ответ призвал страну и Евросоюз соблюдать правила международного судоходства.

Черное море Украина
18 ноября 2023, 19:29
США отказались от политзаявлений в декларации АТЭС из-за мусульманских стран — СМИ
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Соединенные Штаты отказались от политических заявлений в декларации лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) из-за серьезнейшего давления мусульманских стран. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в одной из делегаций.

Чтобы политика стран АТЭС была эффективной, нужно реагировать на интересы всех людей и экономик, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Сан-Франциско. В документе указали, что некоторые участники не считают АТЭС подходящей площадкой для обсуждения вопросов геополитики.

«США были вынуждены отказаться от политики из-за серьезнейшего давления мусульманских членов АТЭС», - сообщил источник на условиях анонимности.

Участники саммита выступили за создание свободной, справедливой, открытой и предсказуемой торговой и инвестиционной среды. Они также подтвердили приверженность сохранять открытыми свои рынки и устранять перебои в цепочках поставок.

Вице-премьер Алексей Оверчук, который возглавлял российскую делегацию, заявил, что итоговая декларация саммита АТЭС учитывает позицию России и не содержит никаких токсичных политических сюжетов.

При этом в документ не вошли конфликт на Ближнем Востоке и ситуация на Украине. Форум лидеров АТЭС 2023 года «Золотые ворота» завершился 17 ноября в Сан-Франциско.

Саммиты США

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