Спецборт МЧС России с гуманитарной помощью для сектора Газа прилетел в Египет

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Спецборт прибыл в расположенный рядом с палестинским анклавом город, чтобы доставить гуманитарный груз в сектор Газа. Сейчас самолет экстренных служб готовят к разгрузке. Привезенные из России продукты питания передадут организации Красного Полумесяца Египта, а затем направят жителям сектора Газа.

На борту самолета находится продовольствие, в том числе мука, сахар рис и макаронные изделия. Ил-76 отправился в Египет из Москвы рано утром по поручению президента России Владимира Путина и правительства.

В результате обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС погибли более 3,5 тысячи человек. Из-за обстрелов и обрушенных зданий пострадали не менее 12 тысяч палестинцев. По информации ЦАХАЛ, военные ХАМАС взяли в заложники 203 человека. С Израильской стороны от ракетных ударов палестинского движения пострадали более 4,6 тысячи жителей.