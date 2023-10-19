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«Никто не хочет, чтобы его считали соучастником массовых убийств <…>. Но если бы Совет призвал к прекращению огня два дня назад и действовал соответствующе, то это спасло бы сотни жизней», - привел ТАСС его слова, прозвучавшие на созванном Россией, Китаем и ОАЭ заседании в связи с ударом по больнице в Газе.

Российский проект содержал призыв к гуманитарному прекращению огня. СБ ООН отклонил документ в понедельник, 16 октября.

Удар по больнице в секторе Газа произошел вечером 17 октября. На момент атаки больница «Аль-Ахли» была переполнена , причем там находились не только медики и пациенты, но и люди, которые покинули свои дома и искали укрытие.

Погибли или были ранены более 800 человек.