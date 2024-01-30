«Спасет только чудо». США оказались в смертельной спирали из-за роста госдолга

«До тех пор, пока конгресс будет продолжать расширять лимит долга, потому что боится последствий правильных действий - такова структура политической системы, - в конечном итоге образуется долговая спираль. А долговая спираль подобна спирали смерти», - заявил эксперт.

Талеб предположил, что изменить негативную тенденцию в американской экономике может «что-то извне или какое-то чудо». Эксперт признался, что мрачно смотрит на всю политическую систему западного мира.

В январе госдолг США достиг рекордного размера в 34 триллиона долларов. Это более чем 120% от размера ВВП страны. Экономист Николай Кульбака выразил уверенность, что бесконечный рост американского государственного долга не приведет к краху долларовой экономики. По крайней мере, в 2024 году.