Спасатели сократили до двух километров зону поиска вертолета с президентом Ирана на борту

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Российский лидер Владимир Путин внимательно отслеживает информацию о жесткой посадке вертолета, в котором находился иранский президент Эбрахим Раиси. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Президент России самым внимательным образом отслеживает всю информацию, которая поступает по ситуации с вертолетом, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси», - заявил он.

Песков объяснил, что Путин дал указания МЧС и Минобороны, ведомства подготовили вертолетные группы и 60 спасателей для поисковой операции.

«Как только погодные условия, а именно туман, позволят возобновить поисково-спасательную операцию, наши специалисты подключатся к предпринимаемым усилиям», - объяснил Песков.

Ранее иранское новостное агентство Tasnim сообщило, что Россия отправит горноспасателей для помощи в поиске вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. По данным журналистов, такое поручение дал Путин.