20 мая 2024, 12:37

Спасатели прибыли к месту падения вертолета Раиси через 40 минут после сигнала от обломков

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После получения сигналов спасателям потребовалось 40 минут, чтобы прибыть к месту крушения вертолета президента Ирана. Об этом сообщил глава Иранского общества Красного полумесяца Пирхосейн Коливанд.

Заявление специалиста привело информационное агентство IRNA.

«С момента обнаружения [сигнала] от обломков вертолета до прибытия на место катастрофы прошло 40 минут», - подчеркнул Коливанд.

По его словам, обломки вертолета обнаружили на высоте 2,5 километра над уровнем моря. Участие в операции принимали свыше двух тысяч человек из всех сил и подразделений.

Отдельно Коливанд указал на то, что поиски проводили именно иранские спасатели. Иностранные специалисты к процессу не подключались.

Он подчеркнул, что поиски были проведены иранскими спасателями, ни один из иностранных специалистов не участвовал в поисково-спасательной операции.

Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси , министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица, разбился 19 мая на северо-западе страны.

Данные о гибели Раиси и его делегации утром 20 мая подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.

Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 12:44
Иранский посол озвучил причину жесткой посадки вертолета Раиси
Global Look Press
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Погодные условия стали причиной жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сказал иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи.

«Вертолет совершил жесткую посадку из-за плохих метеорологических условий», - привел слова дипломата ТАСС.

Метеоролог Евгений Тишковец отмечал, что в зоне полета вертолета Раиси дул сильный ветер и стоял туман с плохо видимостью, в таких метеоусловиях летать нельзя. Он не исключил, что именно это стало косвенной или прямой причиной авиационной катастрофы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российская сторона пока не получала от Ирана просьбы в содействии расследованию причин крушения вертолета Раиси.

В связи с гибелью Раиси на территории Ирана объявили пятидневный общественный траур. Временным руководителем исполнительной власти в стране стал Мохаммад Мохбер.

Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 11:22
Си Цзиньпин после гибели Раиси обратился к властям Ирана
РИА «Новости»
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Председатель КНР Си Цзиньпин направил первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу соболезнования в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь объявил об этом на брифинге, сообщило РИА «Новости».

«Си Цзиньпин направил соболезнования первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу, выразив глубокие соболезнования от имени правительства и народа Китая в связи с гибелью президента Раиси в результате крушения вертолета», - сказал он.

Соболезнования иранскому народу выразили также президент России Владимир Путин , председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий , МИД Белоруссии и представители других стран.

Тегеранская фондовая биржа приостановила торги.

Раиси и другие высокопоставленные чиновники погибли при крушении вертолета. Спасатели завершили поисковую операцию и отправили тела в Тебриз. Временно исполняющим обязанности президента Ирана назначат Мохбера.

Дипломатия Китай Си Цзиньпин Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 10:47
Путин направил соболезнования верховному лидеру Ирана в связи с гибелью Раиси
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями Верховному руководителю Ирана Али Хаменеи в связи с гибелью главы страны Эбрахима Раиси. Информация появилась на сайте Кремля.

Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 10:44
Асад выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси
РИА «Новости»
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Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования  в связи с гибелью иранского коллеги Эбрахима Раиси. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию сирийского руководителя.

«Асад выразил искренние соболезнования от своего имени и от имени сирийского арабского народа <…> в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси, главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна и их товарищей», - указали в канцелярии.

Соболезнования в связи с гибелью Раиси выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он назвал президента и иранского коллегу Хосейна Абдоллахияна надежными друзьями, оказавшими огромную роль в укреплении сотрудничества двух стран.

Вертолет, на борту которого находился Раиси и другие высокопоставленные чиновники, потерпел крушение накануне. Никто не выжил. Вице-президент страны Мохаммад Мохбера будет временно исполнять обязанности главы государства. Летом запланировали выборы нового лидера.

Сергей Лавров Сирия Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси

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