Спасатели прибыли к месту падения вертолета Раиси через 40 минут после сигнала от обломков
После получения сигналов спасателям потребовалось 40 минут, чтобы прибыть к месту крушения вертолета президента Ирана. Об этом сообщил глава Иранского общества Красного полумесяца Пирхосейн Коливанд.
Заявление специалиста привело информационное агентство IRNA.
«С момента обнаружения [сигнала] от обломков вертолета до прибытия на место катастрофы прошло 40 минут», - подчеркнул Коливанд.
По его словам, обломки вертолета обнаружили на высоте 2,5 километра над уровнем моря. Участие в операции принимали свыше двух тысяч человек из всех сил и подразделений.
Отдельно Коливанд указал на то, что поиски проводили именно иранские спасатели. Иностранные специалисты к процессу не подключались.
Он подчеркнул, что поиски были проведены иранскими спасателями, ни один из иностранных специалистов не участвовал в поисково-спасательной операции.
Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси , министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица, разбился 19 мая на северо-западе страны.
Данные о гибели Раиси и его делегации утром 20 мая подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.