Спасатели прибыли к месту падения вертолета Раиси через 40 минут после сигнала от обломков

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Заявление специалиста привело информационное агентство IRNA.

«С момента обнаружения [сигнала] от обломков вертолета до прибытия на место катастрофы прошло 40 минут», - подчеркнул Коливанд.

По его словам, обломки вертолета обнаружили на высоте 2,5 километра над уровнем моря. Участие в операции принимали свыше двух тысяч человек из всех сил и подразделений.

Отдельно Коливанд указал на то, что поиски проводили именно иранские спасатели. Иностранные специалисты к процессу не подключались.

Он подчеркнул, что поиски были проведены иранскими спасателями, ни один из иностранных специалистов не участвовал в поисково-спасательной операции.

Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси , министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица, разбился 19 мая на северо-западе страны.

Данные о гибели Раиси и его делегации утром 20 мая подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.