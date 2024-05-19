Спасатели нашли вертолет с Раиси
Спасательные группы нашли в районе села Уз вертолет с лидером Ирана Эбрахимом Раиси. Воздушное судно совершило жесткую посадку в иранской провинции Восточный Азербайджан. Об этом сообщило издание Tasnim.
По информации Mehr , вертолет совершил жесткую посадку в Иране.
«Из-за погоды и тумана вертолету с президентом пришлось совершить жесткую посадку», - указал министр внутренних дел Ахмад Вахиди.
Журналисты уточнили, что до случившегося Раиси встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на берегу реки Аракс, где расположен пограничный пункт двух стран.
На поиски вертолета президента Ирана брошены все силы, включая специалистов Красного Полумесяца, военных и полицейских.
Масштабную поисковую операцию осложняет туман.
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