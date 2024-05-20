Спасатели нашли вертолет Эбрахима Раиси — СМИ
Иранские спасатели обнаружили местоположение вертолета президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщил Press TV.
Сейчас специалисты приближаются к месту ЧП.
Сейчас специалисты приближаются к месту ЧП.
Ранее беспилотник Турции в ходе поисково-спасательной операции нашел источник тепла , излучение которого могло бы свидетельствовать о нахождении там обломков вертолета.
Ранее борт совершил жесткую посадку в горах из-за сильного тумана, внутри находился иранский лидер Эбрахим Раиси и сопровождающие его лица.
Как заявили СМИ, источник тепла находится рядом с деревней Тавиль, в 30 километрах от границы с Азербайджаном.
Данные сервиса Flightradar24 показали, что за полетом турецкого БПЛА, искавшего вертолет, следили более 200 тысяч человек. Сайт агентства Anadolu показывал трансляцию поисковой операции в прямом эфире.
Информацию подтвердил командующий КСИР. Он отметил, что источником тепла, предположительно, могут быть обломки потерпевшего крушения вертолета. СМИ сообщили, что обнаруженный источник тепла находится рядом с иранской деревней Тавиль, что в 30 километрах от азербайджанской границы. Информацию подтвердил глава Иранского общества Красного полумесяца.
Спасатели выдвинулись по обозначенным координатам, которые могут быть местом аварии вертолета иранского президента. Они прибудут в точку в ближайшее время.
За полетом турецкого БПЛА, задействованного в поисковой операции, следили более 200 тысяч человек. Сайт турецкого агентства Anadolu показывает поисковую операцию с камеры дрона в прямом эфире.
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