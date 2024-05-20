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Спасатели Ирана добрались до места обнаруженного турецким дроном источника тепла, однако следов вертолета Раиси там не оказалось. Об этом сообщили в Press TV.

Ранее беспилотник Турции в ходе поисково-спасательной операции нашел источник тепла , излучение которого могло бы свидетельствовать о нахождении там обломков вертолета.

Ранее борт совершил жесткую посадку в горах из-за сильного тумана, внутри находился иранский лидер Эбрахим Раиси и сопровождающие его лица.

Как заявили СМИ, источник тепла находится рядом с деревней Тавиль, в 30 километрах от границы с Азербайджаном.

Данные сервиса Flightradar24 показали, что за полетом турецкого БПЛА, искавшего вертолет, следили более 200 тысяч человек. Сайт агентства Anadolu показывал трансляцию поисковой операции в прямом эфире.