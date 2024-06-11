Спасатели нашли обломки самолета вице-президента Малави

«Поисковики Малави обнаружили обломки самолета, на котором находился <…> Чилима», - указали авторы материала.

Самолет, на котором летел Чилима, пропал 10 июня сразу после вылета.

Воздушное судно исчезло с радаров , а попытки властей выйти на контакт с бортом оказались безуспешными. В СМИ появилась информация о том, что экипаж самолета мог погибнуть из-за аварийной посадки в лесу. Официально подтверждения этой информации не было.

Президент Малави Лазарус Чаквера отложил поездку на Багамы в связи с ЧП. Американское посольство в Лилонгве предложило предоставить самолет Минобороны США С-12 для поисков пропавшего борта с Чилимой. Поисковыми работами также занимается отделение Красного Креста в Малави.