Спасатели Газы спасли от жажды застрявшего под завалами дома ребенка

Австралийский бизнесмен раскрыл детали разговора Трампа с президентом Ирака после бомбардировки

Читайте нас в:

Бывший президент США Дональд Трамп, пребывая на этом посту, разговаривал с иракским коллегой после бомбардировки и спрашивал его, что он собирается делать дальше. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на рассказ австралийского миллиардера Энтони Пратта, вхожего в гольф-клуб Трампа.

По словам Пратта, американский предприниматель пересказал детали беседы ему и сенатору Линдси Грэму во время поездки в президентском кортеже в декабре 2019 года. Трамп сообщил, что «сегодня бомбил Ирак», после чего ему позвонил президент ближневосточной страны Бархам Салих. Он сообщил президенту США, что тот только что сравнял его город с землей.

«Хорошо, что вы собираетесь с этим делать?» - ответил Трамп Салиху, со слов Пратта.

По данным NYT, австралийский миллиардер рассказал об этом разговоре прокурорам. Сенатор Грэм при этом сообщил изданию, что не помнит подробности той беседы.

Ранее Трамп выступил с жесткой критикой действующего президента США Джо Байдена. По словам бизнесмена, за время нахождения нынешнего американского лидера на посту Вашингтон стал самой опасной столицей в мире.