Спасатели Газы спасли от жажды застрявшего под завалами дома ребенка
После ударов израильской армии в секторе Газа люди оказались погребены заживо под обломками собственных домов. Местные жители, поили через трубочку находящегося под завалами ребенка. Кадрами поделились местные СМИ, сообщили «Известия».
Судя по видео, спасатели опустили трубочку с водой ребенку, который оказался в каменном мешке. При этом они переговаривались с ним Специальная техника не всегда может проехать в разрушенные кварталы, поэтому жителям приходится спасать друг друга самим, буквально вручную разбирая бетонные блоки и обломки стен.
Пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер ранее заявила, что атаки ЦАХАЛ на сектор Газа обернулись сотнями детских жертв. По данным МИД Палестины, с 7 октября в секторе Газа убили 447 детей. Кроме того, многие палестинские семьи с детьми остались без продовольствия из-за введенной Израилем блокады.
П резидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее раскритиковал страны Запада из-за отсутствия реакции на образующуюся в секторе Газа гуманитарную катастрофу.