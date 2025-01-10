10 января 2025, 18:58

SpaceX запустила спутники для разведки США

Global Look Press
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Компания SpaceX отправила в космос очередную группу спутников Starlink. Устройства запустили на ракете Falcon 9 с космодрома военной-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, сообщило издание SpaceNews.

Спутники отправили в интересах Национального управления военно-космической разведки США. На борту ракеты находились засекреченные полезные грузы, предназначенные для разведки.

«Миссия NROL-153 дополняет растущую сеть меньших, распределенных спутников, нацеленных на повышение устойчивости и оперативности американских космических разведывательных систем», - отметило издание.

Ранее газета The Wall Street Journal обратила внимание на рекордную загруженность космодромов в США. Компании хотят вывести на орбиту свои спутники или полезные грузы, но стартовые площадки не справляются с нагрузкой. Чиновники и представители космической отрасли предположили, что запуски ракет станут проводить с задержками, если не появятся новые космодромы.

США SpaceX Космические спутники Космос
10 января 2025, 13:36
Звезда «Гарри Поттера» потребовал расследовать смерть его жены
Global Look Press
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Актер Уорвик Дэвис, сыгравший Флитвика в фильмах о Гарри Поттере, обвинил врачей в смерти жены Саманты. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Артист подал иск в суд на медучреждение, где лечилась его супруга. По мнению Дэвиса, Саманта стала жертвой халатности. Расследование должно начаться в ближайшие дни. Следствие выяснит, соответствовало ли лечение пациентки специфике и степени ее болезни.

В 2019 году у Саманты начался сепсис, ее положили в реанимацию. Также женщине провели операции на позвоночнике. Дэвис обвинил в смерти супруги больницу Университетского колледжа Лондона.

На прошлой неделе ушла из жизни заслуженная артистка России Инна Выходцева. Ее не стало в 90 лет. Актриса сыграла в таких фильмах, как «Служебный роман», «Москва слезам не верит», «Летят журавли» и сериале«Тихий лон». Последним проектом артистки стал сериал «Сын» 2017 года.

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10 января 2025, 12:48
Россия поприветствовала желание Трампа вести диалог с Путиным
РИА «Новости»
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Россия приветствует желание избранного американского лидера Дональда Трампа вести диалог с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, конкретных планов по встрече двух президентов пока нет. Однако Путин открыт к контактам с международными лидерами, в том числе с Трампом, напомнил официальный представитель Кремля.

Предварительных условий для переговоров российского и американского президентов не требуется. Для этого нужно лишь обоюдное желание лидеров вести диалог, подчеркнул Песков.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян усомнился во встрече Путина и Трампа , поскольку от последнего поступают очень сумбурные заявления, которым нельзя доверять. Сейчас, возможно, идут какие-то консультации по этому вопросу, но никакой конкретики нет.

Дмитрий Песков Дональд Трамп Владимир Путин
10 января 2025, 12:48
Песков назвал Литву враждебной России страной
Unsplash
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Литва — недружественная и враждебная по отношению к России страна. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Литва - недружественная и враждебная по отношению к России страна. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Таким образом он прокомментировал высказывание президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Калининград является исторически литовским городом.

Литва является <… > Враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое, в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания», - подчеркнул Песков.

Он объяснил, что слова Науседы продемонстрировали территориальные притязания Литвы. Также высказывание оправдывает принимаемые меры по обеспечению безопасности России, добавил пресс-секретарь российского президента.

«Это оправдывает наши глубокие опасения и оправдывает все нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности нашего государства», - рассказал Песков.

Ранее литовский лидер осудил переименование музея Кристионаса Донелайтиса в «Литературный музей». Он также призвал сохранить в Калининградской области последние следы литовской культуры.

Дмитрий Песков Литва
10 января 2025, 12:07
Роскосмос опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в США
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В сети появились спутниковые снимки лесных пожаров в Калифорнии. Фотографии опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

По данным метеорологов, огонь так быстро распространяется из-за сухой погоды и сильного ветра. Региональные власти объявили режим масштабного стихийного бедствия.

По меньшей мере 10 человек погибли из-за пожаров в Лос-Анджелесе. Власти приказали провести эвакуацию жителей регионов, до которых добрался огонь. Многие дома американских знаменитостей сгорели в результате ЧП, ведь пламя дошло до районов вблизи Голливуда.

При этом президент США Джо Байден позволил себе жуткий каламбур на брифинге о пожарах в Калифорнии. Когда политик передавал речь вице-президенту Камале Харрис, то призвал ее «жечь».

«Александр Горбунов сделал серию снимков пожаров, которые охватили Южную Калифорнию в начале недели. Площадь возгораний - более 1300 гектаров», - заявили в госкорпорации.

США Пожары Лесные пожары Голливуд Роскосмос Калифорния Эвакуации Джо Байден

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