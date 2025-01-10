SpaceX запустила спутники для разведки США

Актер Уорвик Дэвис, сыгравший Флитвика в фильмах о Гарри Поттере, обвинил врачей в смерти жены Саманты. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Артист подал иск в суд на медучреждение, где лечилась его супруга. По мнению Дэвиса, Саманта стала жертвой халатности. Расследование должно начаться в ближайшие дни. Следствие выяснит, соответствовало ли лечение пациентки специфике и степени ее болезни.

В 2019 году у Саманты начался сепсис, ее положили в реанимацию. Также женщине провели операции на позвоночнике. Дэвис обвинил в смерти супруги больницу Университетского колледжа Лондона.

На прошлой неделе ушла из жизни заслуженная артистка России Инна Выходцева. Ее не стало в 90 лет. Актриса сыграла в таких фильмах, как «Служебный роман», «Москва слезам не верит», «Летят журавли» и сериале«Тихий лон». Последним проектом артистки стал сериал «Сын» 2017 года.