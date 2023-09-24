SpaceX запустила ракету Falcon с 22 спутниками
Американская компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с 22 спутниками Starlink и вывела их на орбиту. Об этом корпорация заявила в соцсети Х (бывшая Twitter).
Запуск состоялся 24 сентября, утром по московскому времени. Компания провела прямую трансляцию события в аккаунте социальной сети.
«Вывод 22 спутников Starlink подтвержден», - отметила SpaceX.
Спутниковую сеть Starlink разработали для предоставления широкополосного доступа в интернет из любой точки планеты. Предприниматель Илон Маск, владеющий компанией, начал реализацию этого проекта в 2018 году. Порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink успешно действуют сейчас на орбите.
Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Илон Маск на месяц отключал свои системы спутниковой связи над Крымом. Таким образом бизнесмен сорвал атаку ВСУ на российский флот. Илон Маск ответил на обвинения в государственной измене , сообщив, что США не объявляли войну России.